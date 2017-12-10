Tento produkt už nie je dostupný
246E7QDAB/00
Živé, reálne farby
Tento úžasný širokouhlý displej s technológiou širokého rozsahu farieb Ultra Wide-Color ponúka reálne farby a v kombinácii s dizajnom inšpirovaným eleganciou dodá jednoduchý a moderný vzhľad každej domácnosti či kancelárii.
E Line
24 (pozorovateľných 23,6"/59,9 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Kvôli spôsobu ovládania jasu na obrazovkách s podsvietením LED si niektorí používatelia všimnú, že obrazovka bliká, čo spôsobuje únavu očí. Technológia Bez kmitania spoločnosti Philips prináša nové riešenie na reguláciu jasu a zníženie blikania na pohodlnejšie sledovanie.
Technológia Ultra Wide-Color prináša širšie spektrum farieb, ktorým sa dosahuje dokonalý obraz. Vďaka širšiemu farebnému rozsahu technológie Ultra Wide-Color sa vytvárajú prirodzenejšie zelené, živšie červené a hlbšie modré odtiene. S technológiou Ultra-Wide Color si vychutnáte živšie a sviežejšie farby pri sledovaní médií, prezeraní obrázkov, ale tiež pri práci.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
zoki53
10/12/2017
Hrvatska
odličan proizvod
Vrlo dobar dizajn, lakoća korištenja, odlične karakteristike, pristupačna cijena, proizvod za preporuku, odličan.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color
Tento displej Philips má certifikáciu MHL. Ak sa však vaše zariadenie nepripojí alebo nefunguje správne, pozrite si najčastejšie otázky o vašom zariadení alebo požiadajte o pomoc priamo jeho výrobcu. Kvôli pravidlám výrobcu vášho zariadenia môže byť potrebné zakúpiť si konkrétny kábel alebo adaptér MHL od tohto výrobcu, aby zariadenie fungovalo
Vyžaduje voliteľné mobilné zariadenie s certifikáciou MHL a kábel MHL (nie sú súčasťou balenia). Informácie o kompatibilite vám poskytne predajca vášho zariadenia MHL.
Úspora ErP v pohotovostnom režime/vypnutom stave neplatí pre funkciu nabíjania cez pripojenie MHL
Úplný zoznam zariadení s podporou technológie MHL nájdete na adrese www.mhlconsortiun.org
Káble HDMI sa líšia v závislosti od regiónu a modelov.
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse
NTSC 85 % (CIE1931), sRGB: 122,7 %
Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.