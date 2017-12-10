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Tento produkt už nie je dostupný

LCD monitor s technológiou Ultra Wide-Color

246E7QDAB/00

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Živé, reálne farby

Tento úžasný širokouhlý displej s technológiou širokého rozsahu farieb Ultra Wide-Color ponúka reálne farby a v kombinácii s dizajnom inšpirovaným eleganciou dodá jednoduchý a moderný vzhľad každej domácnosti či kancelárii.

Zobraziť všetky výhody

v elegantnom prevedení

Živé, reálne farby

  • E Line

  • 24 (pozorovateľných 23,6"/59,9 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Technológia Bez kmitania znižuje únavu očí

Kvôli spôsobu ovládania jasu na obrazovkách s podsvietením LED si niektorí používatelia všimnú, že obrazovka bliká, čo spôsobuje únavu očí. Technológia Bez kmitania spoločnosti Philips prináša nové riešenie na reguláciu jasu a zníženie blikania na pohodlnejšie sledovanie.

Technológia Ultra Wide-Color ponúka širší rozsah farieb na zaistenie živého obrazu

Technológia Ultra Wide-Color prináša širšie spektrum farieb, ktorým sa dosahuje dokonalý obraz. Vďaka širšiemu farebnému rozsahu technológie Ultra Wide-Color sa vytvárajú prirodzenejšie zelené, živšie červené a hlbšie modré odtiene. S technológiou Ultra-Wide Color si vychutnáte živšie a sviežejšie farby pri sledovaní médií, prezeraní obrázkov, ale tiež pri práci.

Kvalitná lesklá úprava skrášli interiér vášho domova

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

10/12/2017

Hrvatska

Hrvatska

odličan proizvod

Vrlo dobar dizajn, lakoća korištenja, odlične karakteristike, pristupačna cijena, proizvod za preporuku, odličan.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Tento displej Philips má certifikáciu MHL. Ak sa však vaše zariadenie nepripojí alebo nefunguje správne, pozrite si najčastejšie otázky o vašom zariadení alebo požiadajte o pomoc priamo jeho výrobcu. Kvôli pravidlám výrobcu vášho zariadenia môže byť potrebné zakúpiť si konkrétny kábel alebo adaptér MHL od tohto výrobcu, aby zariadenie fungovalo

  2. Vyžaduje voliteľné mobilné zariadenie s certifikáciou MHL a kábel MHL (nie sú súčasťou balenia). Informácie o kompatibilite vám poskytne predajca vášho zariadenia MHL.

  3. Úspora ErP v pohotovostnom režime/vypnutom stave neplatí pre funkciu nabíjania cez pripojenie MHL

  4. Úplný zoznam zariadení s podporou technológie MHL nájdete na adrese www.mhlconsortiun.org

  5. Káble HDMI sa líšia v závislosti od regiónu a modelov.

  6. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse

  7. NTSC 85 % (CIE1931), sRGB: 122,7 %

  8. Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.