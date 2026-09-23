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273G3DHSW/00
Hrajte hry v 3D na veľkej obrazovke
Užite si zábavu pri hrách v 3D na LED monitore Philips 273G. Vďaka veľkej obrazovke, aktívnym spínacím 3D okuliarom a viacerým vstupom HDMI bude mať hranie hier skutočne šťavu!
G Line
27" (68,6 cm)
3D, spínacie okuliare
Počítačový softvér pre jemné vyladenie a nastavenie výkonu obrazu. Spoločnosť Philips ponúka užívateľom dve možnosti nastavenia obrazovky. Buď navigáciou cez ponuku tlačidiel zobrazených na obrazovke alebo prostredníctvom softvéru Philips SmartControl pre jednoduché nastavenie rôznych volieb obrazovky prirodzenou cestou.
Znovuobjavte svoju obľúbenú zbierku hier, filmov a videí v 2D pomocou pribaleného počítačového softvéru. Stačí kliknúť myšou a môžete sledovať ich premenu do úžasnej 3D hĺbky.
Biele diódy LED sú zariadenia bez pohyblivých častí, ktoré sa rýchlejšie rozsvecujú do plného konzistentného jasu, a tým prinášajú kratšiu dobu spúšťania. Diódy LED neobsahujú ortuťové prvky, čo umožňuje realizáciu ekologickej recyklácie a likvidácie. Diódy LED umožňujú lepšie ovládanie stlmenia intenzity LCD podsvietenia, čím sa dosahuje výnimočne vysoký kontrastný pomer. Taktiež poskytujú výnimočnú reprodukciu farieb vďaka konzistentnému jasu po celej ploche obrazovky.
Hodnotenie
Ak sa počas sledovania objavia ťažkosti, napr. závraty, bolesti hlavy alebo dezorientácia, neodporúčame sledovať obraz v 3D príliš dlho.
Rodičia by mali pri sledovaní obrazu v 3D dohliadať na svoje deti a uistiť sa, že u nich nedôjde k vyššie uvedeným ťažkostiam. Sledovanie obrazu v 3D sa neodporúča deťom vo veku do 6 rokov.
Pozorne si prečítajte návod na použitie, kde sa dozviete viac o režime 3D a zdraví
Pozor, PC softvér (TriDef 3D) pre hry v 3D vyžaduje grafickú kartu AMD/ATI.