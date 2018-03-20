Tento produkt už nie je dostupný
65PUS6521/12
Mimoriadne tenký LED TV s rozlíšením 4K so systémom Android TV
Úžasné rozmery, úžasný výkon. Televízor Philips série 6520 prináša na 164 cm obrazovke fantastické jasné rozlíšenie 4K Ultra HD. Tento výkonný televízor plný funkcií sa ľahko používa a na elegantnom oblúkovitom stojane navyše dokonale vynikne.
164 cm (65")
LED televízor s rozlíšením 4K Ultra HD
Štvorjadrový procesor, rozšír. 16 GB
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Televízor Ultra HD má štvornásobne vyššie rozlíšenie ako bežné televízory Full HD. Vďaka viac ako 8 miliónom pixelov a našej jedinečnej technológii Ultra Resolution na zvyšovanie rozlíšenia prevzorkovaním si vychutnáte ten najkvalitnejší obraz. Čím vyššia je kvalita pôvodného obsahu, tým lepší obraz a rozlíšenie získate. Vychutnajte si dokonalejšiu ostrosť, lepšie vnímanie hĺbky, výraznejší kontrast, hladký prirodzený pohyb a bezchybné detaily.
Nový integrovaný štandard HEVC (H.265) vám umožní vychutnať si vysokú kvalitu obrazu vysielaného v rozlíšení 4K.
Štvorjadrový procesor značky Philips spolu s výkonným systémom Android prinášajú vzrušujúci herný zážitok. So systémom Android vo vašom televízore môžete surfovať po internete, spúšťať aplikácie a prehrávať videá spôsobom, ktorý je super rýchly, intuitívny a zábavný.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
4.2
z 5
6
Recenzie
83%
Odporúča tento produkt
deerblue
20/03/2018
Česká republika
Myslím že domu kdo má místo super, už by to chtělo větší:-)
Rychlé načítání disku(2T) dobré vyhledávání kanalu, má horší kvality na DBT než konkureční televize na stejné anténě
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Jura
09/08/2017
Česká republika
Overený kupujúci
Skvělý ambilight, Android bez problémů
Velké nadšení z televize, proti předchozí plazmě má asi trochu horší pozorovací úhly ale ambilight je super skvělá věc, android systém šlape jak má a jediná drobnost proti je světle šedý okraj TV. Tmavá či řerná by byla asi lepší, ale je jen ve vyšších řadách.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Gałgan
17/11/2016
Polska
Świetny TV
Świetne urządzenie w miarę umiarkowanej cenie. Sprawdza się w każdych warunkach (duże nasłonecznienie pokoju) Jakość obrazu nie wykazuje strat. Bardzo dobrze ogląda się również wieczorem, przy zgaszonych światłach, pozostawiając jedynie sam ambilight. Dźwięk nie jest perfekcyjny, niemniej w warunkach cienkiego telewizora również zasługuje na pewne uznanie. Android i aplikacje nie zacinają się często, zdarzyło mi się to tylko raz od zakupu, tak to mogę bez obaw posługiwać się systemem. Do gier idealny, opóźnienie między sygnałem z konsoli a wyświetlanym obrazem jest nie do uchwycenia.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series 65PUS6521 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series 65PUS6521 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Ponuka aplikácie pre Android sa líši pre každú krajinu. Podrobnosti nájdete v najbližšom obchode Google Play Store.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Ponuka služby Cloud Gaming závisí od poskytovateľov hier.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.
Funkčnosť služby Google Cast podlieha aplikáciám Google Cast Ready a použitým zariadeniam. Bližšie informácie nájdete na stránke produktov služby Google Cast.
Aplikácia Philips TV Remote a príslušné funkcie sa líšia v závislosti od modelu televízora, operátora a krajiny, ako aj od modelu a operačného systému inteligentných zariadení. Podrobnosti nájdete na adrese: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ponuky aplikácie Smart TV sa líšia v závislosti od modelu televízora a krajiny. Bližšie informácie nájdete na adrese: www.philips.com/smarttv.
Nahrávanie na zariadenie USB podporujú len digitálne kanály. Nahrávanie môže byť obmedzené funkciou ochrany pred kopírovaním (CI+). Môžu platiť obmedzenia pre konkrétne krajiny a kanály.