Nech už milujete čokoľvek, tento inteligentný televízor to rýchlo nájde. Pokojne sa usaďte, kým váš televízor pre vás prehľadá všetky veľké streamovacie platformy, od obľúbených klasík až po nové vydania! Užijete si ostrý obraz a k tomu aj pohlcujúci zvuk Dolby Atmos.
Tento produkt spĺňa podmienky na daňovú úľavu na DPH
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
Obraz a zvuk ako v kine. Dolby Vision a Dolby Atmos.
Vďaka technológiám Dolby Vision a Dolby Atmos budú vaše filmy, relácie a hry vyzerať a znieť fantasticky. Sledujte taký obraz, aký zamýšľal režisér – už nikdy vás nesklamú scény, ktoré sú príliš tmavé na to, aby ste rozoznali, čo sa v nich odohráva! Zachyťte každé slovo. Vychutnajte si zvukové efekty, akoby sa skutočne odohrávali okolo vás.
Mimoriadne ostrý obraz. Žiarivé zobrazenie.
Bez ohľadu na to, čo sledujete, tento 4K LED televízor vám poskytne jasný, mimoriadne ostrý obraz so živými farbami. Televízor je navyše kompatibilný so všetkými hlavnými formátmi HDR, takže pri streamovaní obsahu HDR uvidíte viac detailov aj v tmavých a svetlých oblastiach.
Skvelý televízor. Žiadny rozruch. Smart TV Philips.
S našou novou platformou smart TV to rýchlo nájdete.
Ovládanie hlasom. Podporuje asistentov Google* a Alexa.
Vyberte si spomedzi hlasových asistentov! Môžete ovládať televízor a požiadať asistenta Google, aby našiel relácie a filmy prostredníctvom inteligentných reproduktorov Google. Alebo zadajte príkaz Alexe prostredníctvom zariadení s podporou asistenta Alexa.
Tenký televízor. Zabalený s ohľadom na budúcnosť.
Obrazovka tohto inteligentného televízora prakticky bez rámčeka sa hodí do takmer každého interiéru a vďaka tenkým tmavosivým nožičkám sa zdá, akoby sa obrazovka vznášala. Na balenie používame recyklovanú lepenku s certifikátom FSC a na tlačové materiály recyklovaný papier.
Skvelý na hry. VRR a nízke oneskorenie vstupu na akejkoľvek konzole.
Vďaka rozhraniu HDMI 2.1 môžete z konzoly dostať to najlepšie.
Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
Aplikácia Philips TV Remote a príslušné funkcie sa líšia v závislosti od modelu televízora, operátora a krajiny, ako aj od modelu a operačného systému inteligentných zariadení. Podrobnosti nájdete na adrese: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ponuky aplikácie Smart TV sa líšia v závislosti od modelu televízora a krajiny. Bližšie informácie nájdete na adrese: www.philips.com/smarttv.
Služba Amazon Prime je dostupná vo vybraných jazykoch a krajinách.
Vyžaduje sa predplatné služby Netflix. Podlieha podmienkam, ktoré nájdete na adrese https://www.netflix.com
Diaľkové ovládanie bez mikrofónu, Google Assistant je k dispozícii prostredníctvom aplikácie Google Home alebo reproduktora Google Home.
Funkcia Google Assistant funguje iba v krajinách, kde spoločnosť Google túto funkciu zaviedla.
