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Tento produkt už nie je dostupný

8700 seriesZaoblený LED TV s rozlíš. 4K a systémom Android TV™

65PUS8700/12

3.2

| (14) Recenzie

Zaoblený 4K LED TV so systémom Android TV

Nemusíte nič obetovať: Zaoblený UHD televízor zo série 8700 so systémom Android je spojením kvalitných materiálov a technológie s elegantnými líniami. Prvotriedna verzia obsahuje 3-stranovú funkciu Ambilight, štvorjadrový procesor a chrómový oblúkový stojan s viditeľnou zvukovou jednotkou.

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99,91 % ľudí, ktorí vyskúšajú Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátiť. 1

S 3-strannou funkciou Ambilight

Zaoblený 4K LED TV so systémom Android TV

  • 164 cm (65")

  • LED televízor s rozlíšením 4K Ultra HD

  • Štvorjadrový procesor, rozšír. 16 GB

  • Dvojitý tuner DVB-T/T2/C/S/S2

4K Ultra HD: rozlíšenie, aké ste ešte nikdy nevideli

Televízor Ultra HD so 4-násobne vyšším rozlíšením ako v prípade bežných televízorov Full HD. Vďaka viac ako 8 miliónom pixelov a našej jedinečnej technológii na zvyšovanie rozlíšenia prevzorkovaním Ultra Resolution si teraz môžete pozrieť kvalitnejší obraz bez ohľadu na pôvodný obsah. Vychutnajte si zdokonalenú ostrosť, lepšie vnímanie hĺbky, výraznejší kontrast, hladký, prirodzený pohyb a bezchybné detaily.

Objavte silu štvorjadrového procesora a integrovaného systému Android

Objavte silu štvorjadrového procesora a integrovaného systému Android

Štvorjadrový procesor značky Philips spolu s výkonným systémom Android prinášajú vzrušujúci herný zážitok. So systémom Android vo vašom televízore môžete surfovať po internete, spúšťať aplikácie a prehrávať videá spôsobom, ktorý je super rýchly, intuitívny a zábavný.

Vyjadrite svoj štýl so zaobleným televízorom Philips

Vyjadrite svoj štýl so zaobleným televízorom Philips

Svoj život žijete po svojom – neprišiel čas, aby ste mali televízor, ktorý odzrkadľuje váš jedinečný štýl? Náš zaoblený televízor ohýba pravidlá konvenčného dizajnu, aby vám priniesol odvážny moderný vzhľad. V kombinácii s vysokou úrovňou kvality obrazu tak má všetko, čo od televízorov značky Philips očakávate.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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3.2

z 5

14

Recenzie

30/03/2016

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Vynikající výrobek,který má vynikající vlastnosti a techniku!!!

Tento výrobek dal Philips na trh pro všechny diváky, kteří chtějí vidět neviděné a slyšet neslyšené. Každý si může vybrat, co chce vidět a slyšet. Když nestihne Fotbal, Koncert, Varhanní koncert, nebo Snooker s Roniim Ou Salivenem, všechno si může vybrat a spustit. Může se dívat, jak dlouho chce a na co chce. Při použití zvukové lišty, se okamžitě přenesete do místa děje, díky prostorovému zvuku. Když něco nestihnete, kdykoli je možné si to pustit. Díky Philipsu, můžete prožívat, všechno co Vám v životě uteklo.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 8700 series 65PUS8700 Zakřivený LED televizor 4K se systémem Android TV™

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 8700 series 65PUS8700 Zakřivený LED televizor 4K se systémem Android TV™

05/01/2017

Polska

Polska

Overený kupujúci

Rewelacyjny

Jakość obrazu jest rewelacyjna. Znajomi i rodzina sä również zachwyceni.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 8700 series 55PUS8700 Zakrzywiony telewizor LED 4K z systemem Android TV™

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 8700 series 55PUS8700 Zakrzywiony telewizor LED 4K z systemem Android TV™

28/06/2016

Hrvatska

Hrvatska

Overený kupujúci

Odlicna televizija ali...

Sve je super samo sto Android radi nepouzdano,katkada je spor,prekida i rusi se. Ostalo je za pohvalu.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 8700 series 55PUS8700 Zakrivljeni 4K LED televizor sa sustavom Android TV™

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 8700 series 55PUS8700 Zakrivljeni 4K LED televizor sa sustavom Android TV™

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu. 

  1. Rodičia by mali pri sledovaní obrazu v 3D dohliadať na svoje deti a uistiť sa, že u nich nedôjde k vyššie uvedeným ťažkostiam. Sledovanie obrazu v 3D sa neodporúča deťom do 6 rokov, keďže ich zrakový systém ešte nie je úplne vyvinutý.

  2. Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.

  3. Ponuka aplikácie pre Android sa líši pre každú krajinu. Podrobnosti nájdete v najbližšom obchode Google Play Store.

  4. Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

  5. Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.

  6. (Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.

  7. Funkčnosť služby Google Cast podlieha aplikáciám Google Cast Ready a použitým zariadeniam. Bližšie informácie nájdete na stránke produktov služby Google Cast.

  8. Aplikácia Philips TV Remote a príslušné funkcie sa líšia v závislosti od modelu televízora, operátora a krajiny, ako aj od modelu a operačného systému inteligentných zariadení. Podrobnosti nájdete na adrese: www.philips.com/TVRemoteapp.

  9. Ponuky aplikácie Smart TV sa líšia v závislosti od modelu televízora a krajiny. Bližšie informácie nájdete na adrese: www.philips.com/smarttv.

  10. Nahrávanie na zariadenie USB podporujú len digitálne kanály. Nahrávanie môže byť obmedzené funkciou ochrany pred kopírovaním (CI+). Môžu platiť obmedzenia pre konkrétne krajiny a kanály.