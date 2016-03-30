Tento produkt už nie je dostupný
65PUS8700/12
Zaoblený 4K LED TV so systémom Android TV
Nemusíte nič obetovať: Zaoblený UHD televízor zo série 8700 so systémom Android je spojením kvalitných materiálov a technológie s elegantnými líniami. Prvotriedna verzia obsahuje 3-stranovú funkciu Ambilight, štvorjadrový procesor a chrómový oblúkový stojan s viditeľnou zvukovou jednotkou.
164 cm (65")
LED televízor s rozlíšením 4K Ultra HD
Štvorjadrový procesor, rozšír. 16 GB
Dvojitý tuner DVB-T/T2/C/S/S2
Televízor Ultra HD so 4-násobne vyšším rozlíšením ako v prípade bežných televízorov Full HD. Vďaka viac ako 8 miliónom pixelov a našej jedinečnej technológii na zvyšovanie rozlíšenia prevzorkovaním Ultra Resolution si teraz môžete pozrieť kvalitnejší obraz bez ohľadu na pôvodný obsah. Vychutnajte si zdokonalenú ostrosť, lepšie vnímanie hĺbky, výraznejší kontrast, hladký, prirodzený pohyb a bezchybné detaily.
Štvorjadrový procesor značky Philips spolu s výkonným systémom Android prinášajú vzrušujúci herný zážitok. So systémom Android vo vašom televízore môžete surfovať po internete, spúšťať aplikácie a prehrávať videá spôsobom, ktorý je super rýchly, intuitívny a zábavný.
Svoj život žijete po svojom – neprišiel čas, aby ste mali televízor, ktorý odzrkadľuje váš jedinečný štýl? Náš zaoblený televízor ohýba pravidlá konvenčného dizajnu, aby vám priniesol odvážny moderný vzhľad. V kombinácii s vysokou úrovňou kvality obrazu tak má všetko, čo od televízorov značky Philips očakávate.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
3.2
z 5
14
Recenzie
FRANTASTA
30/03/2016
Česká republika
Overený kupujúci
Vynikající výrobek,který má vynikající vlastnosti a techniku!!!
Tento výrobek dal Philips na trh pro všechny diváky, kteří chtějí vidět neviděné a slyšet neslyšené. Každý si může vybrat, co chce vidět a slyšet. Když nestihne Fotbal, Koncert, Varhanní koncert, nebo Snooker s Roniim Ou Salivenem, všechno si může vybrat a spustit. Může se dívat, jak dlouho chce a na co chce. Při použití zvukové lišty, se okamžitě přenesete do místa děje, díky prostorovému zvuku. Když něco nestihnete, kdykoli je možné si to pustit. Díky Philipsu, můžete prožívat, všechno co Vám v životě uteklo.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 8700 series 65PUS8700 Zakřivený LED televizor 4K se systémem Android TV™
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 8700 series 65PUS8700 Zakřivený LED televizor 4K se systémem Android TV™
Gpaw
05/01/2017
Polska
Overený kupujúci
Rewelacyjny
Jakość obrazu jest rewelacyjna. Znajomi i rodzina sä również zachwyceni.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 8700 series 55PUS8700 Zakrzywiony telewizor LED 4K z systemem Android TV™
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 8700 series 55PUS8700 Zakrzywiony telewizor LED 4K z systemem Android TV™
dinosaur
28/06/2016
Hrvatska
Overený kupujúci
Odlicna televizija ali...
Sve je super samo sto Android radi nepouzdano,katkada je spor,prekida i rusi se. Ostalo je za pohvalu.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 8700 series 55PUS8700 Zakrivljeni 4K LED televizor sa sustavom Android TV™
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 8700 series 55PUS8700 Zakrivljeni 4K LED televizor sa sustavom Android TV™
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Rodičia by mali pri sledovaní obrazu v 3D dohliadať na svoje deti a uistiť sa, že u nich nedôjde k vyššie uvedeným ťažkostiam. Sledovanie obrazu v 3D sa neodporúča deťom do 6 rokov, keďže ich zrakový systém ešte nie je úplne vyvinutý.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Ponuka aplikácie pre Android sa líši pre každú krajinu. Podrobnosti nájdete v najbližšom obchode Google Play Store.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.
Funkčnosť služby Google Cast podlieha aplikáciám Google Cast Ready a použitým zariadeniam. Bližšie informácie nájdete na stránke produktov služby Google Cast.
Aplikácia Philips TV Remote a príslušné funkcie sa líšia v závislosti od modelu televízora, operátora a krajiny, ako aj od modelu a operačného systému inteligentných zariadení. Podrobnosti nájdete na adrese: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ponuky aplikácie Smart TV sa líšia v závislosti od modelu televízora a krajiny. Bližšie informácie nájdete na adrese: www.philips.com/smarttv.
Nahrávanie na zariadenie USB podporujú len digitálne kanály. Nahrávanie môže byť obmedzené funkciou ochrany pred kopírovaním (CI+). Môžu platiť obmedzenia pre konkrétne krajiny a kanály.