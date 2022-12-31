Tento produkt už nie je dostupný
AC4052
20 m2
Pokrokový a inovatívny 6-stupňový systém čistenia vzduchu CleanAir odstraňuje a sterilizuje aj tie najjemnejšie čiastočky a široké spektrum výparov a pachov. * 3-stupňový filtračný systém Electro-clean účinne odstraňuje drobné čiastočky * 2-stupňový filtračný systém FreshAir odstraňuje výpary a pachy * Aktívny kyslík sterilizuje zachytené čiastočky a konštantne obnovuje zeolitový filter, čím zaisťuje dlhodobý vynikajúci výkon.
3-stupňový filtračný systém Electro-clean pracuje tromi spôsobmi. * Prvý – predfilter zablokuje väčšie čiastočky ako napríklad vlasy, zvieraciu srsť a prachové alergény v domácnosti. * Druhý – jemné čiastočky, ktoré prešli cez predfilter, vrátane baktérií a vírusov, sa nabijú pomocou nabíjačky s korónovým výbojom.* Tretí – Elektrostatický zrážkový (ESP) filter pritiahne tieto nabité čiastočky na svoj povrch a udrží ich bezpečne zachytené.
Aktívny kyslík, ktorý sa generuje nabíjačkou s korónovým výbojom, sterilizuje škodlivé mikróby, ako sú baktérie a vírusy zachytené na povrchu elektrostatického zrážkového (ESP) filtra. Ďalej prechádza zeolitovým filtrom, kde okysličuje zachytené výpary a zneškodňuje ich. Vďaka tomuto procesu sa zeolitový filter konštantne obnovuje a jeho životnosť sa môže predĺžiť na mnoho rokov.
Hodnotenie