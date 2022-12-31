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  • Vždy zdravý vzduch
  • Vždy zdravý vzduch
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  • Vždy zdravý vzduch

Tento produkt už nie je dostupný

Čistič vzduchu do spálne

AC4052

Vždy zdravý vzduch
Čistič vzduchu Philips je vybavený jedinečným 6-stupňovým systémom čistenia vzduchu CleanAir, ktorý odstraňuje a sterilizuje škodlivé látky. Aktívny kyslík neustále obnovuje zeolitový filter, čím zabezpečuje dlhotrvajúci vynikajúci výkon.
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so 6-stupňovým systémom CleanAir

Vždy zdravý vzduch

  • 20 m2

6-stupňový systém CleanAir pre čistý a čerstvý vzduch

6-stupňový systém CleanAir pre čistý a čerstvý vzduch

Pokrokový a inovatívny 6-stupňový systém čistenia vzduchu CleanAir odstraňuje a sterilizuje aj tie najjemnejšie čiastočky a široké spektrum výparov a pachov. * 3-stupňový filtračný systém Electro-clean účinne odstraňuje drobné čiastočky * 2-stupňový filtračný systém FreshAir odstraňuje výpary a pachy * Aktívny kyslík sterilizuje zachytené čiastočky a konštantne obnovuje zeolitový filter, čím zaisťuje dlhodobý vynikajúci výkon.

3-stupňový systém Electro-clean nabíja a zachytáva všetky častice

3-stupňový systém Electro-clean nabíja a zachytáva všetky častice

3-stupňový filtračný systém Electro-clean pracuje tromi spôsobmi. * Prvý – predfilter zablokuje väčšie čiastočky ako napríklad vlasy, zvieraciu srsť a prachové alergény v domácnosti. * Druhý – jemné čiastočky, ktoré prešli cez predfilter, vrátane baktérií a vírusov, sa nabijú pomocou nabíjačky s korónovým výbojom.* Tretí – Elektrostatický zrážkový (ESP) filter pritiahne tieto nabité čiastočky na svoj povrch a udrží ich bezpečne zachytené.

Aktívny kyslík sterilizuje znečisťujúce látky a obnovuje filter

Aktívny kyslík sterilizuje znečisťujúce látky a obnovuje filter

Aktívny kyslík, ktorý sa generuje nabíjačkou s korónovým výbojom, sterilizuje škodlivé mikróby, ako sú baktérie a vírusy zachytené na povrchu elektrostatického zrážkového (ESP) filtra. Ďalej prechádza zeolitovým filtrom, kde okysličuje zachytené výpary a zneškodňuje ich. Vďaka tomuto procesu sa zeolitový filter konštantne obnovuje a jeho životnosť sa môže predĺžiť na mnoho rokov.

Technické špecifikácie

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