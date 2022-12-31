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AC4064
Inteligentný snímač
40 m2
Zabudovaný snímač meria kvalitu vzduchu v miestnosti a automaticky vyberá vhodné nastavenie rýchlosti pre garanciu najlepšej možnej kvality vzduchu vo vašich miestnostiach. Dvojfarebný displej vás informuje o aktuálnej kvalite vzduchu a bude červený, ak sa ešte nedosiahla vyhovujúca kvalita. Ak bude vzduch znovu čerstvý a zdravý, displej sa sfarbí nazeleno.
Pri zapnutí zariadenia so zapnutou funkciou zosilnenia výkonu sa ventilátor nastaví na vysokú rýchlosť a rýchlo prečistí vzduch. Po 30 minútach sa automaticky prepne do režimu kontroly SmartAir.
3-stupňový filtračný systém Electro-clean pracuje tromi spôsobmi. * Prvý – predfilter zablokuje väčšie čiastočky ako napríklad vlasy, zvieraciu srsť a prachové alergény v domácnosti. * Druhý – jemné čiastočky, ktoré prešli cez predfilter, vrátane baktérií a vírusov, sa nabijú pomocou nabíjačky s korónovým výbojom.* Tretí – Elektrostatický zrážkový (ESP) filter pritiahne tieto nabité čiastočky na svoj povrch a udrží ich bezpečne zachytené.
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