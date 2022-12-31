VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Vždy zdravý vzduch
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Vždy zdravý vzduch
  • Vždy zdravý vzduch
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Vždy zdravý vzduch

Tento produkt už nie je dostupný

Čistič vzduchu do obývačky

AC4064

Vždy zdravý vzduch
Čistič vzduchu Philips je vybavený jedinečným 6-stupňovým systémom čistenia vzduchu, ktorý odstraňuje a sterilizuje škodlivé látky. Jeho kontrola kvality vzduchu SmartAir automaticky meria a kontroluje kvalitu vzduchu v miestnostiach.
Zobraziť všetky výhody

s kontrolou kvality vzduchu SmartAir

Vždy zdravý vzduch

  • Inteligentný snímač

  • 40 m2

Kontrola kvality vzduchu SmartAir meria a riadi kvalitu vzduchu

Kontrola kvality vzduchu SmartAir meria a riadi kvalitu vzduchu

Zabudovaný snímač meria kvalitu vzduchu v miestnosti a automaticky vyberá vhodné nastavenie rýchlosti pre garanciu najlepšej možnej kvality vzduchu vo vašich miestnostiach. Dvojfarebný displej vás informuje o aktuálnej kvalite vzduchu a bude červený, ak sa ešte nedosiahla vyhovujúca kvalita. Ak bude vzduch znovu čerstvý a zdravý, displej sa sfarbí nazeleno.

Funkcia zosilnenia výkonu umožňuje rýchle čistenie pri vysokej rýchlosti

Funkcia zosilnenia výkonu umožňuje rýchle čistenie pri vysokej rýchlosti

Pri zapnutí zariadenia so zapnutou funkciou zosilnenia výkonu sa ventilátor nastaví na vysokú rýchlosť a rýchlo prečistí vzduch. Po 30 minútach sa automaticky prepne do režimu kontroly SmartAir.

3-stupňový systém Electro-clean nabíja a zachytáva všetky častice

3-stupňový systém Electro-clean nabíja a zachytáva všetky častice

3-stupňový filtračný systém Electro-clean pracuje tromi spôsobmi. * Prvý – predfilter zablokuje väčšie čiastočky ako napríklad vlasy, zvieraciu srsť a prachové alergény v domácnosti. * Druhý – jemné čiastočky, ktoré prešli cez predfilter, vrátane baktérií a vírusov, sa nabijú pomocou nabíjačky s korónovým výbojom.* Tretí – Elektrostatický zrážkový (ESP) filter pritiahne tieto nabité čiastočky na svoj povrch a udrží ich bezpečne zachytené.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky