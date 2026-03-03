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  • Dokonalý spoločník na aktivity vonku
  • Dokonalý spoločník na aktivity vonku
  • Dokonalý spoločník na aktivity vonku
  • Dokonalý spoločník na aktivity vonku
  • Dokonalý spoločník na aktivity vonku
  • Dokonalý spoločník na aktivity vonku
  • Dokonalý spoločník na aktivity vonku
  • Dokonalý spoločník na aktivity vonku
  • Dokonalý spoločník na aktivity vonku
  • Dokonalý spoločník na aktivity vonku
  • Dokonalý spoločník na aktivity vonku
  • Dokonalý spoločník na aktivity vonku

Tento produkt už nie je dostupný

Prenosné rádio

AE1120/00

Dokonalý spoločník na aktivity vonku
Prenosné rádio Philips AE1120/00 je vhodné na aktivity vonku. Vďaka kinetickému napájaniu nepotrebuje batérie a je vybavené vstavanou sirénou na upútanie pozornosti a tiež USB nabíjačkou, ktorá zabezpečí, že zariadenie bude stále nabité a bude možné ho kedykoľvek pripojiť.
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s týmto prenosným rádiom

Dokonalý spoločník na aktivity vonku

  • Analógové ladenie FM/MW

  • Port Micro USB na nabíjanie

  • Baterka

  • Samonabíjacie/napájané z batérií

Kinetické vytváranie energie pre jednoduché nabíjanie

Kinetické vytváranie energie pre jednoduché nabíjanie

Využite vlastnú energiu vďaka inovatívnemu, kineticky poháňanému zdroju tohto zariadenia. Táto technológia je ekologickou alternatívou zariadení napájaných batériami a poskytuje energiu pre rádio, baterku alebo energiu na nabitie telefónu či iného zariadenia, vďaka čomu vám nikdy nedôjde šťava.

Integrovaná baterka na nekončiacu zábavu aj za tmy

Integrovaná baterka na nekončiacu zábavu aj za tmy

Netápajte v tme. Vďaka vstavanej baterke na svietenie v tomto zariadení zábava nekončí ani dlho po západe slnka. Baterka znižuje riziko pri nedostatočne osvetlených nočných aktivitách a výborne poslúži aj pri výpadku elektriny. Kinetická technológia výroby energie udrží zariadenia automaticky nabité a eliminuje riziko vybitej batérie.

Zabudovaná siréna pre vyššiu bezpečnosť

Zabudovaná siréna pre vyššiu bezpečnosť

Vaša bezpečnosť môže často závisieť od toho, či vás ostatní dokážu nájsť. Zabudovaná siréna v tomto zariadení dokáže upútať pozornosť, vďaka čomu je pomoc vždy nablízku. Siréna je kineticky napájaná, takže nikdy nemôže dôjsť k neočakávaným problémom s batériou. Táto doplnková funkcia je navrhnutá pre väčší pocit istoty a vašu bezpečnosť na prvom mieste.

Technické špecifikácie

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