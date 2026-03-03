Tento produkt už nie je dostupný
AE1120/00
Analógové ladenie FM/MW
Port Micro USB na nabíjanie
Baterka
Samonabíjacie/napájané z batérií
Využite vlastnú energiu vďaka inovatívnemu, kineticky poháňanému zdroju tohto zariadenia. Táto technológia je ekologickou alternatívou zariadení napájaných batériami a poskytuje energiu pre rádio, baterku alebo energiu na nabitie telefónu či iného zariadenia, vďaka čomu vám nikdy nedôjde šťava.
Netápajte v tme. Vďaka vstavanej baterke na svietenie v tomto zariadení zábava nekončí ani dlho po západe slnka. Baterka znižuje riziko pri nedostatočne osvetlených nočných aktivitách a výborne poslúži aj pri výpadku elektriny. Kinetická technológia výroby energie udrží zariadenia automaticky nabité a eliminuje riziko vybitej batérie.
Vaša bezpečnosť môže často závisieť od toho, či vás ostatní dokážu nájsť. Zabudovaná siréna v tomto zariadení dokáže upútať pozornosť, vďaka čomu je pomoc vždy nablízku. Siréna je kineticky napájaná, takže nikdy nemôže dôjsť k neočakávaným problémom s batériou. Táto doplnková funkcia je navrhnutá pre väčší pocit istoty a vašu bezpečnosť na prvom mieste.
Hodnotenie