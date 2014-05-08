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  • Začnite deň po svojom!

Tento produkt už nie je dostupný

Rádiobudík s digitálnym ladením

AJ3123/12

4.2
| (10) Recenzie | 90% Odporúča tento produkt
Začnite deň po svojom!
Štýlový rádiobudík Philips AJ3123/12 má skvelý dizajn a zobudí vás vždy včas. Má zabudované rádio FM a dá vám na výber, či sa chcete zobudiť na zvuk obľúbenej stanice, alebo na pípanie.
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Zobuďte sa rádiom alebo bzučiakom

Začnite deň po svojom!

Zobuďte sa na Vaše obľúbené rádio alebo bzučiak

Zobuďte sa na Vaše obľúbené rádio alebo bzučiak

Zobuďte sa na zvuky obľúbenej rozhlasovej stanice alebo bzučiaka. Jednoducho nastavte na rádiobudíku Philips budenie, ktoré vás zobudí naposledy počúvanou rozhlasovou stanicou, alebo si vyberte budenie zvukom bzučiaka. Keď nadíde čas budenia, rádiobudík Philips sa automaticky naladí na túto rozhlasovú stanicu alebo spustí zvuk bzučiaka.

Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami

Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami

Digitálne FM rádio ponúka ďalšie hudobné možnosti pre vašu hudobnú zbierku v audio systéme Philips. Jednoducho si nalaďte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvoľby a jej frekvencia sa uloží. S predvoľbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.

Jemné zobudenie pre príjemný zážitok pri prebúdzaní

Jemné zobudenie pre príjemný zážitok pri prebúdzaní

Začnite svoj deň správne, zobúdzajúc sa na postupne sa zvyšujúcu hlasitosť budíka. Bežné zvuky budíka s prednastavenou hlasitosťou sú buď príliš slabé na zobudenie, alebo sú tak nepohodlne hlasné, že sa náhle zobudíte nepríjemným vytrhnutím zo sna. Zvoľte si prebúdzanie na zvuky svojej obľúbenej hudby, rádia alebo bzučiaka. Hlasitosť budíka jemného zobudenia sa postupne zvyšuje z jemne nízkej na znesiteľne vysokú, aby vás jemne prebudila.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.2

z 5

10

Recenzie

90%

Odporúča tento produkt

2

08/05/2014

Polska

Polska

najlepszy radiobudzik jaki miałem !

Najlepszy radiobudzik jaki miałem! Wart swojej ceny. Z tym radiobudzikiem każdy poranek jest najlepszą częścią dnia :)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

22/09/2013

Polska

Polska

Fajny sprzęt poręczny, estetyczny, łatwy w obsłudze polecam

Bardzo dobra jakość za małe pieniądze. Godny polecenia prosty w obsłudze.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

08/12/2020

România

România

Overený kupujúci

Vizibilitate bună!

Este in ceas excelent! Imi place design - ul, combinația de culori, materialele folosite!

Výhody

Păstrează ora daca se întrerupe curentul

Nevýhody

Nu are nici un dezavantaj! Doar este philips!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital

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