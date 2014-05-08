Tento produkt už nie je dostupný
Zobuďte sa na zvuky obľúbenej rozhlasovej stanice alebo bzučiaka. Jednoducho nastavte na rádiobudíku Philips budenie, ktoré vás zobudí naposledy počúvanou rozhlasovou stanicou, alebo si vyberte budenie zvukom bzučiaka. Keď nadíde čas budenia, rádiobudík Philips sa automaticky naladí na túto rozhlasovú stanicu alebo spustí zvuk bzučiaka.
Digitálne FM rádio ponúka ďalšie hudobné možnosti pre vašu hudobnú zbierku v audio systéme Philips. Jednoducho si nalaďte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvoľby a jej frekvencia sa uloží. S predvoľbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.
Začnite svoj deň správne, zobúdzajúc sa na postupne sa zvyšujúcu hlasitosť budíka. Bežné zvuky budíka s prednastavenou hlasitosťou sú buď príliš slabé na zobudenie, alebo sú tak nepohodlne hlasné, že sa náhle zobudíte nepríjemným vytrhnutím zo sna. Zvoľte si prebúdzanie na zvuky svojej obľúbenej hudby, rádia alebo bzučiaka. Hlasitosť budíka jemného zobudenia sa postupne zvyšuje z jemne nízkej na znesiteľne vysokú, aby vás jemne prebudila.
4.2
z 5
10
Recenzie
90%
Odporúča tento produkt
Adam123
08/05/2014
Polska
najlepszy radiobudzik jaki miałem !
Najlepszy radiobudzik jaki miałem! Wart swojej ceny. Z tym radiobudzikiem każdy poranek jest najlepszą częścią dnia :)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
robbo
22/09/2013
Polska
Fajny sprzęt poręczny, estetyczny, łatwy w obsłudze polecam
Bardzo dobra jakość za małe pieniądze. Godny polecenia prosty w obsłudze.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Hulkady28
08/12/2020
România
Overený kupujúci
Vizibilitate bună!
Este in ceas excelent! Imi place design - ul, combinația de culori, materialele folosite!
Výhody
Păstrează ora daca se întrerupe curentul
Nevýhody
Nu are nici un dezavantaj! Doar este philips!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital