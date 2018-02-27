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AJ3200/12
Zobuďte sa na hudbu z FM rádia a majte ráno úplne nabitý smartfón
Kým spíte, rádiobudík Philips AJ3200 nabije akýkoľvek smartfón, zariadenie iPhone alebo Android. Flexibilná kolíska dokonale zapadne do akejkoľvek polohy konektora na telefóne. Zobuďte sa na hudbu z vášho obľúbeného FM rádia a začnite svoj deň bez starostí o nabíjanie zariadenia.
Univerzálne nabíjanie
Digitálne ladenie FM
Dvojitý budík
Zálohovaný čas a budík
Už žiadne káble a neporiadok na nočnom stolíku. Tento rádiobudík sa dodáva s tromi zameniteľnými kolískami pre nabíjanie iPhonu, zariadenia s Androidom alebo iných smartfónov. Pripojte kábel Apple Lightning alebo 30-kolíkový nabíjací kábel k pravej kolíske pre iPhone a/alebo kolíske micro USB pre zariadenie s Androidom a iné zariadenia. Po pripojení kábla ku kolíske vložte svoj smartfón do doku a začnite nabíjať. Dokonca aj káble sú úhľadne usporiadané tak, aby ich nebolo vidieť.
Zobuďte sa na zvuky obľúbenej rozhlasovej stanice alebo bzučiaka. Jednoducho nastavte na rádiobudíku Philips budenie, ktoré vás zobudí naposledy počúvanou rozhlasovou stanicou, alebo si vyberte budenie zvukom bzučiaka. Keď nadíde čas budenia, rádiobudík Philips sa automaticky naladí na túto rozhlasovú stanicu alebo spustí zvuk bzučiaka.
Aby ste nezaspali, rádiobudík Philips má funkciu odloženia budenia. V prípade, že sa spustí budík a vy si chcete ešte chvíľu pospať, jednoducho raz stlačte tlačidlo opakovaného budenia a znova zaspite. O deväť minút znova zaznie budík. Môžete pokračovať a každých deväť minút znova stláčať tlačidlo opakovaného budíka, až kým budík úplne nevypnete.
1.0
z 5
1
Recenzia
bossko
27/02/2018
Slovensko
hrozné
Neuveriteľný nepodarok. Nenabíja to nič. V dnešnej dobe sa všetky prístroje nabíjajú prúdom 1,5A a viac. Táto krabička má napájací zdroj o výkone 1A. Urobil som si peknú hanbu na Vianoce. Kde sú tie krásne zariadenia s UFO dizajnom s pred pár rokov???
Táto recenzia bola vytvorená pre AJ3200 Rádiobudík
Táto recenzia bola vytvorená pre AJ3200 Rádiobudík