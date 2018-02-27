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Tento produkt už nie je dostupný

Rádiobudík

AJ3200/12

1

| (1) Recenzia

Zobuďte sa na hudbu z FM rádia a majte ráno úplne nabitý smartfón

Kým spíte, rádiobudík Philips AJ3200 nabije akýkoľvek smartfón, zariadenie iPhone alebo Android. Flexibilná kolíska dokonale zapadne do akejkoľvek polohy konektora na telefóne. Zobuďte sa na hudbu z vášho obľúbeného FM rádia a začnite svoj deň bez starostí o nabíjanie zariadenia.

Zobraziť všetky výhody

Zobuďte sa na hudbu z FM rádia a majte ráno úplne nabitý smartfón

  • Univerzálne nabíjanie

  • Digitálne ladenie FM

  • Dvojitý budík

  • Zálohovaný čas a budík

Univerzálne kolísky a spona na usporiadanie káblov

Univerzálne kolísky a spona na usporiadanie káblov

Už žiadne káble a neporiadok na nočnom stolíku. Tento rádiobudík sa dodáva s tromi zameniteľnými kolískami pre nabíjanie iPhonu, zariadenia s Androidom alebo iných smartfónov. Pripojte kábel Apple Lightning alebo 30-kolíkový nabíjací kábel k pravej kolíske pre iPhone a/alebo kolíske micro USB pre zariadenie s Androidom a iné zariadenia. Po pripojení kábla ku kolíske vložte svoj smartfón do doku a začnite nabíjať. Dokonca aj káble sú úhľadne usporiadané tak, aby ich nebolo vidieť.

Zobuďte sa na Vaše obľúbené rádio alebo bzučiak

Zobuďte sa na Vaše obľúbené rádio alebo bzučiak

Zobuďte sa na zvuky obľúbenej rozhlasovej stanice alebo bzučiaka. Jednoducho nastavte na rádiobudíku Philips budenie, ktoré vás zobudí naposledy počúvanou rozhlasovou stanicou, alebo si vyberte budenie zvukom bzučiaka. Keď nadíde čas budenia, rádiobudík Philips sa automaticky naladí na túto rozhlasovú stanicu alebo spustí zvuk bzučiaka.

Opakovaný budík s možnosťou ďalšieho zdriemnutia

Opakovaný budík s možnosťou ďalšieho zdriemnutia

Aby ste nezaspali, rádiobudík Philips má funkciu odloženia budenia. V prípade, že sa spustí budík a vy si chcete ešte chvíľu pospať, jednoducho raz stlačte tlačidlo opakovaného budenia a znova zaspite. O deväť minút znova zaznie budík. Môžete pokračovať a každých deväť minút znova stláčať tlačidlo opakovaného budíka, až kým budík úplne nevypnete.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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1.0

z 5

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Recenzia

5
4
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2

27/02/2018

Slovensko

Slovensko

hrozné

Neuveriteľný nepodarok. Nenabíja to nič. V dnešnej dobe sa všetky prístroje nabíjajú prúdom 1,5A a viac. Táto krabička má napájací zdroj o výkone 1A. Urobil som si peknú hanbu na Vianoce. Kde sú tie krásne zariadenia s UFO dizajnom s pred pár rokov???

Táto recenzia bola vytvorená pre AJ3200 Rádiobudík

Táto recenzia bola vytvorená pre AJ3200 Rádiobudík

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