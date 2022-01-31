40 % zľava na vybrané produkty s voucherom ZLAVA40 Zobraziť
    Vychutnávajte si zdravú vodu

    Membránový filter s reverznou osmózou (RO) účinne odstraňuje ťažké kovy, baktérie, vírusy, pesticídy, zvyškový chlór, antibiotiká a účinne znižuje tvrdosť vody, aby sa odstránil vodný kameň.

    Náhradný filter

    Vychutnávajte si zdravú vodu

    Efektívne odstraňuje ťažké kovy, baktérie a vírusy

    • Na použitie s filtrom UTS
    • RO
    • Filter RO

    Odstraňuje ťažké kovy, vírusy, baktérie a antibiotiká

    Viacstupňový čistiaci systém AquaShield RO účinne odstraňuje ťažké kovy, baktérie, vírusy, pesticídy, zvyšky chlóru, antibiotiká£¬a účinne znižuje tvrdosť vody, aby sa odstránil vodný kameň.

    Držte sa ďalej od sekundárneho znečistenia

    Integrovaný jednorazový filter eliminuje kontamináciu vnútorného systému.

    Technické špecifikácie

    • Špecifikácie filtra

      Presnosť filtra
      0.0001um
      Špecifikácie filtra RO
      75G

    • Akosť vstupnej vody

      Vstupná teplota vody
      5 – 38  °C
      Kvalita vstupnej vody
      Obecná/mestská voda z vodovodu
      Vstupný tlak vody
      0,15 – 0,4 MPa  bary(ov)

    • Všeobecné špecifikácie

      Hlavné filtračné médiá
      Membrána s reverznou osmózou
      Odporúčaná životnosť filtra
      24-36 mesiacov

    • Krajina pôvodu

      Náhradná náplň filtra
      Čína

