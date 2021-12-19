Prehľadávať výrazy

  • Pocíťte osvieženie Pocíťte osvieženie Pocíťte osvieženie

    Filtračná kanvica na vodu

    AWP2933WHT/58

    Celkové hodnotenie / 5
    • Recenzie Recenzie Recenzie Recenzie

    Pocíťte osvieženie

    Filter Micro X-Clean vyrobený spoločnosťou Philips, ktorý redukuje chuť rušivých látok a ešte oveľa viac.

    Zobraziť všetky výhody

    K dispozícii:

    Filtračná kanvica na vodu

    Podobné výrobky

    Zobraziť všetky Zariadenie na čistenie vody

    Pocíťte osvieženie

    vďaka priezračnej vode s čistou chuťou

    • Mikrofiltrácia
    • Vmestí sa do dverí chladničky
    • Digitálny časovač
    Chutná voda za zlomok ceny vody vo fľaši

    Chutná voda za zlomok ceny vody vo fľaši

    Voda s vynikajúcou chuťou za zlomok ceny vody vo fľaši a so zlomkom odpadu.

    Vyťažte zo svojej vody maximum

    Vychutnajte si priezračnú vodu s čistou chuťou, ako aj lahodné teplé a studené nápoje. Filter Philips Micro X-Clean redukuje chlór, vodný kameň, ťažké kovy a nové znečisťujúce látky, ako sú mikroplasty a PFOA.*

    Digitálny časovač vám pripomenie, kedy máte vymeniť filter.

    Digitálny časovač vám pripomenie, kedy máte vymeniť filter, aby ste dosiahli najlepšie výsledky.

    Vyskakovacie horné veko pre dopĺňanie vody jednou rukou

    Vyskakovacie horné veko pre dopĺňanie vody jednou rukou.

    Nálievka odolná vôči prachu udržiava vodu sviežu a čistú

    Nálievka odolná vôči prachu udržiava vodu sviežu a čistú tak, že zabraňuje prachu dostať sa dovnútra cez otvor na nalievanie vody.

    Predlžuje životnosť kuchynských spotrebičov

    Predlžuje životnosť kuchynských spotrebičov tým, že bráni usadzovaniu vodného kameňa.

    Vhodné na čistenie v umývačke riadu

    Džbán na vodu a lievik možno umývať v umývačke riadu (max. 50 stupňov Celzia). Ak nie je k dispozícii časovač, veko tiež možno umývať v umývačke riadu. *Veko s časovačom a filtračná vložka nie sú vhodné na umývanie v umývačke riadu.

    Technické špecifikácie

    • Akosť vstupnej vody

      Vstupná teplota vody
      5 – 38  °C
      Kvalita vstupnej vody
      Obecná/mestská voda z vodovodu

    • Všeobecné špecifikácie

      Životnosť filtra
      1 mesiac
      Náhradná náplň filtra
      AWP210/AWP211/AWP212
      Farba
      Svetlo biela
      Prietok vody
      0,3 l/min
      Rozmery produktu (D x Š x V)
      260*110*255  mm
      Kapacita nádoby
      2,6  L
      Množstvo filtrov
      1 v balení
      Objem filtrovanej vody
      1,9  L

    • Krajina pôvodu

      Kanvica
      Zodpovedne vyrobené v Číne

    Badge-D2C

    Získajte podporu pre tento produkt

    Nájdite tipy k produktom, časté otázky, používateľské príručky a informácie o bezpečnosti a zhode.

    Odporúčané produkty

    Aktuálne prezerané produkty

    Hodnotenie

    Staňte sa prvým, kto zrecenzuje túto položku

    • *Znečisťujúce látky alebo iné látky redukované týmto vodným filtrom sa nevyhnutne nemusia nachádzať vo vode všetkých konzumentov.

    Hľadáte niečo iné?

    Prihláste sa na odber noviniek

    * Toto pole je povinné

    10% zľava

    Exkluzívne predajné akcie a kupóny

    Tipy a triky

    *
    Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.
    Čo to znamená?

    Výhody 
    MyPhilips

    Rozšírená záruka na vybrané produkty

    Ľahký prístup k produktovej podpore

    Prednostné informácie o novinkách

    Registrujte sa teraz

    Kliknutím na odkaz opustíte oficiálnu webovú stránku Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Akékoľvek odkazy na webové stránky tretích strán, ktoré sa môžu objaviť na tejto stránke, sú poskytované len pre vaše pohodlie a v žiadnom prípade nepredstavujú žiadnu príslušnosť alebo podporu informácií poskytovaných na týchto prepojených webových stránkach. Spoločnosť Philips neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky akéhokoľvek druhu v súvislosti s akýmikoľvek webovými stránkami tretích strán alebo informáciami na nich obsiahnutými.

    I understand

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Naša lokalita sa najlepšie zobrazuje v najnovšej verzii prehľadávača Microsoft Edge, Google Chrome alebo Firefox.