Tento produkt spĺňa podmienky na daňovú úľavu na DPH
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
Voda s vynikajúcou chuťou za zlomok ceny vody vo fľaši a so zlomkom odpadu.
Vyťažte zo svojej vody maximum
Vychutnajte si priezračnú vodu s čistou chuťou, ako aj lahodné teplé a studené nápoje. Filter Philips Micro X-Clean redukuje chlór, vodný kameň, ťažké kovy a nové znečisťujúce látky, ako sú mikroplasty a PFOA.*
Digitálny časovač vám pripomenie, kedy máte vymeniť filter, aby ste dosiahli najlepšie výsledky.
Vyskakovacie horné veko pre dopĺňanie vody jednou rukou.
Nálievka odolná vôči prachu udržiava vodu sviežu a čistú tak, že zabraňuje prachu dostať sa dovnútra cez otvor na nalievanie vody.
Predlžuje životnosť kuchynských spotrebičov tým, že bráni usadzovaniu vodného kameňa.
Vhodné na čistenie v umývačke riadu
Džbán na vodu a lievik možno umývať v umývačke riadu (max. 50 stupňov Celzia). Ak nie je k dispozícii časovač, veko tiež možno umývať v umývačke riadu. *Veko s časovačom a filtračná vložka nie sú vhodné na umývanie v umývačke riadu.
