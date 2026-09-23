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AX2400/00
Elektronická ochrana preskočenia je výhodná funkcia, ktorá zaisťuje že hudba neskáče, aj keď je CD prehrávač vystavovaný úderom a otrasom pri behu alebo inom pohybe. Zariadenia s elektronickou ochranou preskočenia majú inteligentnú elektronickú vyrovnávaciu pamäť, ktorá nastavuje jej obsah aj rýchlosť lasera automaticky, čím zaručuje nerušené počúvanie hudby.
Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.
Spoločnosť Philips je známa výrobou produktov, ktoré sú kompatibilné s veľkým množstvom diskov dostupných na trhu. Tento audio systém vám umožní počúvať hudbu z diskov CD, CD-R a CD-RW. CD-RW (kompatibilný s prepisovateľnými diskami CD) znamená, že váš audio systém dokáže prehrávať nahrávateľné disky CD (CD-R) aj prepisovateľné disky CD (CD-RW). Disky CD-R je možné nahrať jeden raz a možno ich prehrávať na ľubovoľnom prehrávači CD, zatiaľ čo disky CD-RW je možné viacnásobne nahrávať a prepisovať a možno ich prehrávať len na kompatibilných prehrávačoch zvukových diskov CD.
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