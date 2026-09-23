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Tento produkt už nie je dostupný

CD Soundmachine

AZ1890T/12

Vychutnajte si výkonnú hudbu bezdrôtovo, nech idete kamkoľvek

Prenosné zariadenie CD Soundmachine značky Philips je výkonný zvukový systém, ktorý môžete zobrať kamkoľvek so sebou. Oslobodí vašu hudbu vďaka bezdrôtovému pripojeniu jedným dotykom pomocou technológie NFC na jednoduché párovanie cez Bluetooth. Hudbu môžete prehrávať aj zo zariadení USB, diskov CD a MP3-CD.

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Vychutnajte si výkonnú hudbu bezdrôtovo, nech idete kamkoľvek

  • Bluetooth® a NFC

  • USB

Prehrávajte hudbu bezdrôtovo cez Bluetooth™ z vášho smartfónu

Prehrávajte hudbu bezdrôtovo cez Bluetooth™ z vášho smartfónu

Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy

Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy

Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Stačí jednoducho pripojiť a môžete si vychutnať všetku svoju hudbu z prenosných zariadení a počítačov. Jednoducho pripojte svoje zariadenie ku konektoru AUDIO-IN (3,5 mm) na systéme Philips. V prípade počítačov sa väčšinou pripája výstup pre slúchadlá. Po prepojení si môžete priamo vychutnávať celú svoju hudobnú zbierku cez systém špičkových reproduktorov. Philips jednoducho prináša lepší zvuk.

Technické špecifikácie

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