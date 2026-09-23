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Ponorte sa do jedinečného priestorového zvuku vždy, keď naň máte chuť. Stačí odpojiť bezdrôtové reproduktory priestorového zvuku od pravej a ľavej hlavnej jednotky reproduktora a umiestniť ich do zadnej časti miestnosti, aby ste počas hrania hier alebo prehrávania filmov dosiahli plný viackanálový priestorový zvuk. Po ukončení aktivity znova pripojte reproduktory, aby ste mohli prehrávať hudbu a televízne seriály. Vďaka použitiu patentovanej bezdrôtovej technológie prenosu zvuku s reproduktormi priestorového zvuku, ktoré fungujú na jedinečnej frekvencii, nedochádza k rušeniu siete. Výsledkom je dokonalý bezdrôtový systém priestorového zvuku bez strát kvality zvuku pri prehrávaní hudby a filmov.
So zvukom Crystal Clear Sound od spoločnosti Philips teraz dokážete zachytiť a oceniť každý zvukový detail v jeho realistickej podobe tak, ako to chcel umelec alebo režisér! Zvuk Crystal Clear Sound reprodukuje zdroj zvuku – či už ide o akčný film, muzikál alebo živé vystúpenie – verne, presne a bez akéhokoľvek skreslenia. Domáce kiná Philips so zvukom Crystal Clear Sound znižujú mieru spracovania zvuku na minimum, čím zachovávajú čistotu pôvodného hudobného obsahu. Výsledkom je lepšia vernosť zvuku, ktorú priamo zachytí aj Váš sluch.
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