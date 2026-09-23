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Tento produkt už nie je dostupný

Dokovací zábavný systém

DC190/12

Zobuďte sa na svoje obľúbené melódie

Nechajte sa zobudiť melódiami zo svojho prehrávača iPod prostredníctvom tohto dokovacieho zábavného systému Philips DC190. Je vybavený funkciou dvoch budíkov. Štýlový systém s lesklým zrkadlovým povrchom vám prostredníctvom pripojenia MP3 Link tiež umožní začať deň hudbou z iných prenosných zariadení.

Zobraziť všetky výhody

z prehrávača iPod a rádia

Zobuďte sa na svoje obľúbené melódie

Celkový výstupný výkon 3 W RMS

Celkový výstupný výkon 3 W RMS

Tento systém má celkový výstupný výkon 3 W RMS. RMS (Root Mean Square) znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon reproduktor dosahuje.

Nastavenie budíka na pracovné dni a víkend, ktorý skvele doplní váš životný štýl

Nastavenie budíka na pracovné dni a víkend, ktorý skvele doplní váš životný štýl

Tento rádiobudík navrhnutý s ohľadom na moderný životný štýl je vybavený funkciou duálneho budíka, ktorý vám umožňuje nastaviť rozličné časy budenia pre pracovné dni a víkendy alebo dokonca obmieňať nastavenia budíka pre páry. Nastavenia budíka je možné prispôsobiť na rovnaký čas budenia pre celý týždeň od pondelka až do nedele. Prípadne môžete nastaviť budík na skoré vstávanie od pondelka do piatku a lenivé driemanie počas sobôt a nedieľ. Nech si zvolíte čokoľvek, tieto pohodlné funkcie vám šetria starosti s nastavovaním rozličných časov budenia každú noc.

Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie

Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie

Jednoducho si nalaďte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvoľby a jej frekvencia sa uloží. S predvoľbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.

Technické špecifikácie

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