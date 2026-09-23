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Tento produkt už nie je dostupný

dokovacia stanica pre iPod/iPhone/iPad

DC390/12

Vstávajte s úsmevom

Prehrávajte a nabíjajte zariadenie iPod/iPhone/iPad a užite si bohatý a čistý zvuk. Tento elegantný hliníkový dok na stôl dokáže nabíjať až dve zariadenia súčasne. Funguje aj ako budík, takže váš deň môžete začať pri zvuku obľúbených skladieb alebo rozhlasovej stanice.

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za zvuku skvelej hudby zo zariadenia iPod/iPhone/iPad

Vstávajte s úsmevom

  • Hliník

  • Dvojitý dok

Celkový výstupný výkon 10 W RMS

Celkový výstupný výkon 10 W RMS

RMS znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. V podstate sú zosilňovače obmedzené elektrickou energiou, ktorú dokážu zosilniť, a reproduktory elektrickou energiou, ktorú dokážu skonvertovať na zvukovú energiu bez zdeformovania zvukového signálu. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon dosahuje reproduktor.

Hliníková skrinka dotvára kvalitný vzhľad a štýl

Hliníková skrinka dotvára kvalitný vzhľad a štýl

Hliníkový odliatok je ľahký a dokáže odolať prostrediam s vysokými teplotami. Ponúka vysokú pevnosť a tvrdosť spolu s dobrou odolnosťou voči korózii.

Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie

Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie

Jednoducho si nalaďte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvoľby a jej frekvencia sa uloží. S predvoľbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.

Technické špecifikácie

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