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DC390/12
Vstávajte s úsmevom
Prehrávajte a nabíjajte zariadenie iPod/iPhone/iPad a užite si bohatý a čistý zvuk. Tento elegantný hliníkový dok na stôl dokáže nabíjať až dve zariadenia súčasne. Funguje aj ako budík, takže váš deň môžete začať pri zvuku obľúbených skladieb alebo rozhlasovej stanice.
Hliník
Dvojitý dok
RMS znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. V podstate sú zosilňovače obmedzené elektrickou energiou, ktorú dokážu zosilniť, a reproduktory elektrickou energiou, ktorú dokážu skonvertovať na zvukovú energiu bez zdeformovania zvukového signálu. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon dosahuje reproduktor.
Hliníkový odliatok je ľahký a dokáže odolať prostrediam s vysokými teplotami. Ponúka vysokú pevnosť a tvrdosť spolu s dobrou odolnosťou voči korózii.
Jednoducho si nalaďte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvoľby a jej frekvencia sa uloží. S predvoľbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.
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