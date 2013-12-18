Tento produkt už nie je dostupný
Relaxujte pri skvelej hudbe
Prehrávajte zvukový obsah zo zariadení iPod/iPhone/iPad a súčasne ich nabíjajte. K tomuto zvukovému mikrosystému DCM2020/12 je možné pripojiť aj iné hudobné prehrávače cez rozhranie USB Direct alebo MP3 Link. Vychutnajte si svoju obľúbenú hudbu s mohutným, hlbokým zvukom vďaka reproduktorom Bass Reflex.
s 30-kolíkovým konektorom
pre iPod/iPhone/iPad
CD, MP3-CD, USB, FM
20 W
Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.
Funkcia Digitálneho ovládania zvuku Vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôsobil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vyťažiť z hudby maximum presným prispôsobením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.
Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.
4.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Joanna72
18/12/2013
Polska
Bardzo fajnie się słucha ulubionej muzyki dzięki możliwości korzystania z USB.
Ma estetyczny wygląd, jest lekka, dość mała - można ją wszędzie postawić. Doskonale się korzysta z wyjścia USB, dobrze odbiera stacje radiowe. Łatwość obsługi dzięki funkcjonalnemu, zgrabnemu pilotowi.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DCM2020 Mikrowieża
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DCM2020 Mikrowieża