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Tento produkt už nie je dostupný

Klasický zvukový mikrosystém

DCM3100/12

Relaxujte so skvelou hudbou

Vychutnajte si hudbu s čistým a detailným zvukom pomocou tohto mikro systému Philips Classic. Prehrávajte zvukový obsah zariadenia iPod/iPhone, nabíjajte jeho batériu a vychutnajte si bohatý hudobný zážitok vďaka prehrávaniu diskov MP3-CD a prehrávaniu pomocou pripojenia MP3 Link a USB Direct.

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Posadnutí zvukom

Relaxujte so skvelou hudbou

  • Dok pre zariadenia iPod/iPhone

  • 60 W

Prehrávajte a súčasne nabíjajte iPod/iPhone

Prehrávajte a súčasne nabíjajte iPod/iPhone

Vychutnávajte si obľúbenú hudbu formátu MP3 počas nabíjania prehrávača iPod/iPhone! Dok umožňuje pripojenie vášho prenosného zariadenia priamo k dokovaciemu zábavnému systému, takže môžete počúvať obľúbenú hudbu s vynikajúcim zvukom. Navyše počas prehrávania sa prehrávač iPod/iPhone nabije, takže si môžete vychutnávať hudbu a nemusíte mať obavy, či sa vybije jeho batéria. Keď je prenosné zariadenie v doku, dokovací zábavný systém automaticky nabije jeho batériu.

Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Technológia kompresie zvuku umožňuje, aby sa veľkosť veľkých súborov s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšila bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 alebo WMA predstavujú dva z formátov kompresie, ktoré Vám umožnia vychutnávať si svet digitálnej hudby na prehrávači Philips. Prevezmite MP3 alebo WMA piesne z autorizovaných hudobných stránok na internete, prípadne vytvorte svoje vlastné hudobné súbory vo formáte MP3 alebo WMA tak, že skonvertujete svoje hudobné disky CD a prenesiete ich do prehrávača.

Motorizovaný CD menič dáva pohodlný prístup

Motorom ovládané zasúvacie predné dvierka dodávajú ešte viac honosnosti do moderného dizajnu tohto systému. Keď sa rozhodnete pre zmenu hudobnej zbierky, štýlové a zároveň funkčné dvierka na uloženie disku sa po stlačení tlačidla zasúvajú vertikálne nahor a nadol. Len sa v pokoji usaďte a vychutnajte si mohutný zvukový prednes pri sledovaní prehrávania disku cez priehľadné okienko.

Technické špecifikácie

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