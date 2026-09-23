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DLC3106C/00
USB-C/USB-C kábel, 2 m
Stačí pripojiť k zariadeniu a nabíjať a je kompatibilný s existujúcimi USB zásuvkami aj nabíjačkami v aute. Dá sa použiť ako šikovný náhradný kábel.
Synchronizácia a nabíjanie
2 metre / 6,5 stôp
Noste ho so sebou, nechávajte ho na pracovnom stole alebo ním nahraďte stratený kus – vždy budete môcť pripojiť a nabíjať svoje zariadenie.
Môžete ho pripojiť k akémukoľvek existujúcemu napájaciemu zdroju USB – nástennému, automobilovému či počítačovému – nabíjajte pohodlne aj v nevyhnutných prípadoch.
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