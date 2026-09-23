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DLC3106T/00
Kábel 3 v 1
Konektory Micro USB, USB-C a Lightning v jednom. Pre všetky mobilné zriadenia vám postačí jediný kábel.
Synchronizácia a nabíjanie
2 m
Skvelý ako záložný kábel alebo náhrada za kábel Lightning od Apple
30-pinový kábel do USB je potrebný na synchronizovanie zariadení iPhone alebo iPod s iTunes a na nabíjanie prostredníctvom počítača alebo nabíjačky USB. Môžete ho nosiť so sebou, nechávať ho na stole alebo ním nahradiť stratený kábel, aby ste zariadenia dokázali pripojiť a nabíjať vždy, keď potrebujete.
Môžete ho pripojiť k akémukoľvek existujúcemu napájaciemu zdroju USB – nástennému, automobilovému či počítačovému – nabíjajte pohodlne aj v nevyhnutných prípadoch.
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