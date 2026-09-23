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Tento produkt už nie je dostupný

Kábel 3 v 1: Lightning, USB-C, Micro USB

DLC3106T/00

Kábel 3 v 1

Konektory Micro USB, USB-C a Lightning v jednom. Pre všetky mobilné zriadenia vám postačí jediný kábel.

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Dĺžka 2 metre/6 stôp

Kábel 3 v 1

  • Synchronizácia a nabíjanie

  • 2 m

Skvelý ako záložný kábel alebo náhrada za kábel Lightning od Apple

Skvelý ako záložný kábel alebo náhrada za kábel Lightning od Apple

Skvelý ako záložný alebo náhradný kábel, ktorý treba mať poruke

30-pinový kábel do USB je potrebný na synchronizovanie zariadení iPhone alebo iPod s iTunes a na nabíjanie prostredníctvom počítača alebo nabíjačky USB. Môžete ho nosiť so sebou, nechávať ho na stole alebo ním nahradiť stratený kábel, aby ste zariadenia dokázali pripojiť a nabíjať vždy, keď potrebujete.

Môžete ho pripojiť ku svojim nástenným USB alebo auto-nabíjačkám

Môžete ho pripojiť k akémukoľvek existujúcemu napájaciemu zdroju USB – nástennému, automobilovému či počítačovému – nabíjajte pohodlne aj v nevyhnutných prípadoch.

Technické špecifikácie

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