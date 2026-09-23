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DLC5206L/00
Prvotriedny opletený kábel USB-C-to-Lightning
Tento kábel USB-C-to-Lightning budete potrebovať, aby ste z nabíjačky s podporou PD vyťažili maximálny výkon pri nabíjaní vášho iPhonu či iPadu. Prvotriedny kábel s dĺžkou 2 metrov pre väčšiu flexibilitu.
Synchronizácia a nabíjanie
2 metre / 6,5 stôp
Čierny opletený kábel
Podpora technológie Power Delivery
Niekedy je dlhší kábel presne to, čo potrebujete na lepší prístup a viac pohodlia
Nabíjací kábel so záťažovým testom pre náročné použitie vykonaným viac než 10 000-krát
Noste ho so sebou, nechávajte ho na pracovnom stole alebo ním nahraďte stratený kus – vždy budete môcť pripojiť a nabíjať svoje zariadenie.
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