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Tento produkt už nie je dostupný

Kábel 3 v 1: Lightning, USB-C, Micro USB

DLC5206T/00

Prvotriedny opletený kábel 3 v 1.

Konektory Micro USB, USB-C a Lightning v jednom. Pre všetky mobilné zriadenia vám postačí jediný kábel.

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Prvotriedny opletený kábel 3 v 1.

  • Synchronizácia a nabíjanie

  • 2 metre / 6,5 stôp

  • Kábel s opleteným vzorom, čierny

Flexibilný a odolný dizajn opleteného kábla

Podporuje prenos dát cez rozhranie USB 2.0

Podporuje vysokorýchlostný prenos údajov pri rýchlosti 480 Mb/s cez rozhranie USB 2.0

Kábel 3 v 1: Lightning, USB-C, Micro USB

Kábel 3 v 1: kábel s troma konektormi: kábel Lightning, USB typu C a Micro USB do USB typu A. Tento kábel splní potreby všetkého vášho mobilného príslušenstva.

Technické špecifikácie

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