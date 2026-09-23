Tento produkt už nie je dostupný
DLC5206T/00
Prvotriedny opletený kábel 3 v 1.
Konektory Micro USB, USB-C a Lightning v jednom. Pre všetky mobilné zriadenia vám postačí jediný kábel.
Synchronizácia a nabíjanie
2 metre / 6,5 stôp
Kábel s opleteným vzorom, čierny
Podporuje vysokorýchlostný prenos údajov pri rýchlosti 480 Mb/s cez rozhranie USB 2.0
Kábel 3 v 1: kábel s troma konektormi: kábel Lightning, USB typu C a Micro USB do USB typu A. Tento kábel splní potreby všetkého vášho mobilného príslušenstva.
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