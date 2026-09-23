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DLP5750/00
Všestranný USB akumulátor
Mimoriadne tenký s kapacitou 5000 mAh a bezpečnou lítium-polymérovou batériou. Vybitá batéria mobilného telefónu vám už nespôsobí žiadne problémy. Duálne USB na nabíjanie 2 zariadení súčasne.
5,000 mAh
Nenápadná kontrolka LED jemne svieti, takže na prvý pohľad zistíte, že jednotka je napájaná.
Aj keď nie ste v blízkosti nástennej alebo automobilovej nabíjačky, môžete nabíjať batériu vášho zariadenia pomocou praktického akumulátora. Tento inteligentný akumulátor dodáva energiu ako prvý, takže ho po použití môžete odpojiť a mať v zariadení ešte úplne nabitú batériu.
2 porty USB umožňujú súčasné nabíjanie dvoch zariadení
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