Tento produkt už nie je dostupný
FM12FD170E/00
Jednoduché používanie, Plug and Play!
Jednoduché a ľahko použiteľné zariadenie typu Plug and Play. Farebná pamäťová USB jednotka Flash edície MOTION poskytuje jednoduchosť a prístupnosť pri každodennom ukladaní a zdieľaní súborov, fotografií a hudby.
128 GB
Motion Edition 2.0
3-balenie
128 GB je užitočná kapacita na výmenu, zdieľanie a ukladanie oveľa väčších súborov alebo väčšieho počtu súborov cez port USB v bežnom alebo prenosnom počítači.
Vysoké rýchlosti prenosu údajov významne skracujú nezáživný čas čakania pri kopírovaní veľkých multimediálnych súborov na alebo z pevného disku počítača.
Značky a predierkovania na balení vám ukazujú najlepší spôsob na otvorenie svojho balenia a zaistenie rýchleho prístupu k USB kľúču bez zmätku.