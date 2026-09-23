VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

        Tento produkt už nie je dostupný

        USB jednotka Flash

        FM16FD175D/00

        Jednoduché používanie, Plug and Play!

        Jednoduché a ľahko použiteľné zariadenie typu Plug and Play. Farebná pamäťová USB jednotka Flash edície MOTION poskytuje jednoduchosť a prístupnosť pri každodennom ukladaní a zdieľaní súborov, fotografií a hudby.

        Zobraziť všetky výhody

        Okamžite zameňte súbory!

        Jednoduché používanie, Plug and Play!

        • 16 GB

        • Motion Edition 3.2

        • 2 ks

        Štýlový farebný dizajn

        Vyberte si svoju štýlovú farbu: pudingovo ružová, ultrafialová purpurová, absintová zelená alebo elektricky modrá, ktoré dodajú nádych elegancie každodennému ukladaniu a zdieľaniu vašich údajov a prinesú vám ešte viac zábavy

        Kapacita úložného priestoru až 16 GB pre veľké dátové súbory

        16 GB je užitočná kapacita na výmenu, a zdieľanie oveľa väčších súborov alebo väčšieho počtu súborov cez port USB v bežnom alebo prenosnom počítači.

        Indikátor aktivity sa rozsvieti pri kopírovaní súborov

        Pôsobivý LED indikátor zobrazuje, že jednotka je správne pripojená a pracuje. Pri kopírovaní súborov do pamäte alebo z pamäte pulzuje rýchlejšie.

        Technické špecifikácie

        Návody a dokumentácia

        Lokalizovaný komerčný prospekt

        • PDF súbor, 160.5 kB
        • 21 July 2026

        Kontaktovanie spoločnosti Philips

        Radi vám pomôžeme

        Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

        • 10% zľava
        • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
        • Tipy a triky

        Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

        • 10% zľava
        • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
        • Tipy a triky