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FM16FD175D/00
Jednoduché používanie, Plug and Play!
Jednoduché a ľahko použiteľné zariadenie typu Plug and Play. Farebná pamäťová USB jednotka Flash edície MOTION poskytuje jednoduchosť a prístupnosť pri každodennom ukladaní a zdieľaní súborov, fotografií a hudby.
16 GB
Motion Edition 3.2
2 ks
Vyberte si svoju štýlovú farbu: pudingovo ružová, ultrafialová purpurová, absintová zelená alebo elektricky modrá, ktoré dodajú nádych elegancie každodennému ukladaniu a zdieľaniu vašich údajov a prinesú vám ešte viac zábavy
16 GB je užitočná kapacita na výmenu, a zdieľanie oveľa väčších súborov alebo väčšieho počtu súborov cez port USB v bežnom alebo prenosnom počítači.
Pôsobivý LED indikátor zobrazuje, že jednotka je správne pripojená a pracuje. Pri kopírovaní súborov do pamäte alebo z pamäte pulzuje rýchlejšie.