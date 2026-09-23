Tento produkt už nie je dostupný
FM32FD180D/00
Malá, ľahká, vhodná na používanie kdekoľvek
Jednoduché a ľahko použiteľné zariadenie typu Plug and Play. Farebná pamäťová USB jednotka Flash edície STAR poskytuje jednoduchosť a prístupnosť pri každodennom ukladaní a zdieľaní súborov, fotografií a hudby.
32 GB
Star Edition 2.0
2 ks
Pôsobivý LED indikátor zobrazuje, že jednotka je správne pripojená a pracuje. Pri kopírovaní súborov do pamäte alebo z pamäte pulzuje rýchlejšie.
Už nikdy nestraťte svoj kryt! Ochranný kryt je integrovaný v dizajne produktu, takže vždy zostane upevnený na USB kľúči. Aby ste ho použili, musíte len otočiť kryt dozadu, zapojiť kľúč a prehrať.
Značky a predierkovania na balení vám ukazujú najlepší spôsob na otvorenie svojho balenia a zaistenie rýchleho prístupu k USB kľúču bez zmätku.