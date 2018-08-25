Tento produkt už nie je dostupný
FWM377/12
Extrahujte a prehrávajte hudbu okamžite
Pre nekonečné vychutnávanie hudby vám FWM377 ponúka menič na 3 disky CD, 30 hodín nepretržitého prehrávania a funkciu extrahovať všetku vašu hudbu - z diskov CD, kazety a tunera - priamo do USB zariadenia. A funkcie Max Sound a Dynamic Bass Boost navyše zaručujú vynikajúci zvuk!
Vďaka meniču na tri disky na prehrávanie hudby si môžete kedykoľvek zvoliť medzi tromi odlišnými diskami CD vo vnútri zariadenia. Táto pohodlná funkcia vám umožňuje počúvať široké spektrum hudby, pričom nie je potrebné neustále meniť vložené disky CD.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
4.5
z 5
2
Recenzie
Dominik
25/08/2018
Česká republika
OK
Tento přístroj používám již cca 11 let, mohu tento (bohužel již není v prodeji) nebo jemu podobné doporučit. Není to profesionální zařízení, ale pro domácnost perfektní.Trochu mne mrzí že při náhodném vypnutí ze zásuvky se musí znovu nastavovat čas.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FWM377 MP3 Mini Hi-Fi systém
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FWM377 MP3 Mini Hi-Fi systém
1aa1
22/05/2016
Polska
ten produkt jest bezawaryjny
ma przydatne funkcje, głośność wspaniała można rozkręcić na maksa i nic nie rzęzi, ale jest coś za co nie kupiłabym drugi raz tej miniwieży: jakość dźwięku. BAsy są twarde i za głośne, średnie tony słabo słyszalne, bardzo wysokie dobrze słyszalne. Buczący oraz tłukący bas jest męczący i słuchać tej wieży można tylko po zmniejszeniu tych basów do minimum. Ja lubię basy ale takie mięciutkie i nie przyćmiewające pozostałej gamy dźwięków. Np w przenośnym radiomagnetofonie też Philipsa basy też są spore ale o wiele przyjemniejsze.
Táto recenzia bola vytvorená pre FWM377 Miniwieża Hi-Fi z MP3
Táto recenzia bola vytvorená pre FWM377 Miniwieża Hi-Fi z MP3