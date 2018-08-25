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Tento produkt už nie je dostupný

MP3 mini HiFi systém

FWM377/12

4.5

| (2) Recenzie

Extrahujte a prehrávajte hudbu okamžite

Pre nekonečné vychutnávanie hudby vám FWM377 ponúka menič na 3 disky CD, 30 hodín nepretržitého prehrávania a funkciu extrahovať všetku vašu hudbu - z diskov CD, kazety a tunera - priamo do USB zariadenia. A funkcie Max Sound a Dynamic Bass Boost navyše zaručujú vynikajúci zvuk!

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pre nepretržitú zábavu

Extrahujte a prehrávajte hudbu okamžite

Celkový výkon 240 W RMS

Celkový výkon 240 W RMS

2-smerný systém reproduktorov Bass Reflex pre výkonný zvuk

2-smerný systém reproduktorov Bass Reflex pre výkonný zvuk

Menič na 3 disky umožňuje pohodlné prehrávanie viacerých diskov

Menič na 3 disky umožňuje pohodlné prehrávanie viacerých diskov

Vďaka meniču na tri disky na prehrávanie hudby si môžete kedykoľvek zvoliť medzi tromi odlišnými diskami CD vo vnútri zariadenia. Táto pohodlná funkcia vám umožňuje počúvať široké spektrum hudby, pričom nie je potrebné neustále meniť vložené disky CD.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

2

Recenzie

3
2
1

25/08/2018

Česká republika

Česká republika

OK

Tento přístroj používám již cca 11 let, mohu tento (bohužel již není v prodeji) nebo jemu podobné doporučit. Není to profesionální zařízení, ale pro domácnost perfektní.Trochu mne mrzí že při náhodném vypnutí ze zásuvky se musí znovu nastavovat čas.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FWM377 MP3 Mini Hi-Fi systém

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FWM377 MP3 Mini Hi-Fi systém

22/05/2016

Polska

Polska

ten produkt jest bezawaryjny

ma przydatne funkcje, głośność wspaniała można rozkręcić na maksa i nic nie rzęzi, ale jest coś za co nie kupiłabym drugi raz tej miniwieży: jakość dźwięku. BAsy są twarde i za głośne, średnie tony słabo słyszalne, bardzo wysokie dobrze słyszalne. Buczący oraz tłukący bas jest męczący i słuchać tej wieży można tylko po zmniejszeniu tych basów do minimum. Ja lubię basy ale takie mięciutkie i nie przyćmiewające pozostałej gamy dźwięków. Np w przenośnym radiomagnetofonie też Philipsa basy też są spore ale o wiele przyjemniejsze.

Táto recenzia bola vytvorená pre FWM377 Miniwieża Hi-Fi z MP3

Táto recenzia bola vytvorená pre FWM377 Miniwieża Hi-Fi z MP3

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