Tento produkt už nie je dostupný
Kovový s 2 otvormi
2 funkcie
Brúsený kov
Široký otvor
Nastavte úroveň zohrievania podľa vašej preferencie a pripravte hrianky tak, ako ich máte radi.
Hriankovač sa automaticky vypne, ak sa vo vnútri zasekne chlieb.
4.5
z 5
4
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
fenato
03/07/2020
България
Отличен
Вече 3 год го ползваме ежедневно. Много сме доволни,работи безотказно. Здлава и полезна машина!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD2628/20 Тостер
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD2628/20 Тостер
Дими
30/05/2017
България
Overený kupujúci
Доволен съм
Тостера е супер. Избрах го първоначално заради дизайна. в последствие вече месец и при ежедневна употреба съм много доволен от уреда. Единствената ми забележка, на база опита ми с други тостери е нуждата от по-силно натискане на лостта в последния момент преди да "щракне" и да започне печенето на филийките, иначе с нормалния натиск, на който бяхме свикнали се връща в изходна позиция, но след първия път вече свиквате :)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD2628/20 Тостер
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD2628/20 Тостер
mimincetod93
29/08/2019
България
Лесен и удобен за употреба!
Перфектният тостер за нашето семейство! Изключително доволни сме от него!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD2628/20 Тостер
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD2628/20 Тостер