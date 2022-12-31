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HD8858/01
Uvarí 7 druhov kávy
Integrovaná nádoba na mlieko a penič
Oceľovo strieborná
Mlynček s 15 stupňami nastavenia
Integrovaná karafa na mlieko v záujme tvorby neodolateľnej krémovej konzistencie napeňuje mlieko dvakrát, pričom zároveň odstraňuje bublinky a nečistoty. Jediným stlačením tlačidla sa vám do šálky bez striekania vleje zamatová pena s príjemnou teplotou. Vďaka výkonnému dvojitému ohrievaču dokáže vytvoriť paru na penenie mlieka a hneď potom aj pripraviť espresso, takže na nápoje s dokonalou teplotou nemusíte čakať.
Keď si spomedzi 5 rôznych nastavení vyberiete ideálnu intenzitu, môžete ju spolu so želanou veľkosťou a teplotou kávy jednoducho uložiť pomocou funkcie uloženia do pamäte. Každá budúca šálka bude potom presne prispôsobená vašej chuti. Svojmu kávovaru, na rozdiel od miestneho baristu, to už nikdy nebudete musieť znova pripomínať.
Udržanie vysokej úrovne hygieny nikdy nebolo také jednoduché. Vďaka cyklu čistenia parou sa mechanizmus peniča automaticky vyčistí, odstránia sa z neho zvyšky mlieka bez toho, aby ste karafu museli vyprázdniť. Hygienický cyklus získal certifikát od nezávislého nemeckého inštitútu VDE.
Hodnotenie
Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.
Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.