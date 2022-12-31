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Všetky rady

  • Znamenitá káva pripravená presne podľa vašej chuti
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  • Znamenitá káva pripravená presne podľa vašej chuti
  • Znamenitá káva pripravená presne podľa vašej chuti
  • Znamenitá káva pripravená presne podľa vašej chuti
  • Znamenitá káva pripravená presne podľa vašej chuti
  • Znamenitá káva pripravená presne podľa vašej chuti
  • Znamenitá káva pripravená presne podľa vašej chuti
  • Znamenitá káva pripravená presne podľa vašej chuti
  • Znamenitá káva pripravená presne podľa vašej chuti
  • Znamenitá káva pripravená presne podľa vašej chuti
  • Znamenitá káva pripravená presne podľa vašej chuti
  • Znamenitá káva pripravená presne podľa vašej chuti
  • Znamenitá káva pripravená presne podľa vašej chuti
  • Znamenitá káva pripravená presne podľa vašej chuti
  • Znamenitá káva pripravená presne podľa vašej chuti
  • Znamenitá káva pripravená presne podľa vašej chuti
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Znamenitá káva pripravená presne podľa vašej chuti
  • Znamenitá káva pripravená presne podľa vašej chuti
  • Znamenitá káva pripravená presne podľa vašej chuti
  • Znamenitá káva pripravená presne podľa vašej chuti
  • Znamenitá káva pripravená presne podľa vašej chuti
  • Znamenitá káva pripravená presne podľa vašej chuti
  • Znamenitá káva pripravená presne podľa vašej chuti
  • Znamenitá káva pripravená presne podľa vašej chuti
  • Znamenitá káva pripravená presne podľa vašej chuti
  • Znamenitá káva pripravená presne podľa vašej chuti
  • Znamenitá káva pripravená presne podľa vašej chuti
  • Znamenitá káva pripravená presne podľa vašej chuti
  • Znamenitá káva pripravená presne podľa vašej chuti
  • Znamenitá káva pripravená presne podľa vašej chuti

Tento produkt už nie je dostupný

Saeco ExpreliaPlnoautomatický kávovar

HD8858/01

Znamenitá káva pripravená presne podľa vašej chuti
Vďaka kávovaru Exprelia si môžu aj začínajúci experti na kávu vychutnať a pripraviť šálku kávy ako profesionáli. Pri príprave každého nápoja máte k dispozícii až 7 nastavení na dosiahnutie tej správnej chuti a záruku dokonalej hygieny s certifikátom VDE
Zobraziť všetky výhody

Hygienický kávovar, ktorý nemusíte čistiť pomocou pary

Znamenitá káva pripravená presne podľa vašej chuti

  • Uvarí 7 druhov kávy

  • Integrovaná nádoba na mlieko a penič

  • Oceľovo strieborná

  • Mlynček s 15 stupňami nastavenia

Chutné horúce cappuccino a latte macchiato jediným dotykom

Chutné horúce cappuccino a latte macchiato jediným dotykom

Integrovaná karafa na mlieko v záujme tvorby neodolateľnej krémovej konzistencie napeňuje mlieko dvakrát, pričom zároveň odstraňuje bublinky a nečistoty. Jediným stlačením tlačidla sa vám do šálky bez striekania vleje zamatová pena s príjemnou teplotou. Vďaka výkonnému dvojitému ohrievaču dokáže vytvoriť paru na penenie mlieka a hneď potom aj pripraviť espresso, takže na nápoje s dokonalou teplotou nemusíte čakať.

Výber intenzity si zapamätá, aká silná káva sa vám páči

Výber intenzity si zapamätá, aká silná káva sa vám páči

Keď si spomedzi 5 rôznych nastavení vyberiete ideálnu intenzitu, môžete ju spolu so želanou veľkosťou a teplotou kávy jednoducho uložiť pomocou funkcie uloženia do pamäte. Každá budúca šálka bude potom presne prispôsobená vašej chuti. Svojmu kávovaru, na rozdiel od miestneho baristu, to už nikdy nebudete musieť znova pripomínať.

Dokázaná hygienickosť vďaka patentovanej karafe s čistením parou

Dokázaná hygienickosť vďaka patentovanej karafe s čistením parou

Udržanie vysokej úrovne hygieny nikdy nebolo také jednoduché. Vďaka cyklu čistenia parou sa mechanizmus peniča automaticky vyčistí, odstránia sa z neho zvyšky mlieka bez toho, aby ste karafu museli vyprázdniť. Hygienický cyklus získal certifikát od nezávislého nemeckého inštitútu VDE.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.

  2. Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.