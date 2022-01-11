Tento produkt už nie je dostupný
3 druhy nápojov
Penič mlieka Classic
Perleťovo čierny lak
AquaClean
Naše mlynčeky sú vyrobené z najmodernejšej, kvalitne tvrdenej keramiky v precíznom prevedení. Kávové zrná sa melú jemne bez rizika prehriatia, a tak sa z nich vyťaží paleta vyberaných chutí a aróma, čím vzniká prvotriedna chuť aspoň ďalších 20 000 šálok kávy.
Vychutnajte si svoje obľúbené nápoje pre zvláštne príležitosti. Či už máte chuť na espresso, kávu alebo mliečny nápoj, váš plnoautomatický kávovar vám jednoducho a rýchlo pripraví dokonalú šálku kvalitného nápoja
AquaClean je náš patentovaný filter navrhnutý tak, aby čistením vody zvýšil kvalitu vašej kávy. Zabraňuje vytváraniu nánosov vodného kameňa vo vodnom okruhu vášho kávovaru: preto vďaka pravidelnej výmene filtra si užijete až 5 000* šálok bez potreby odstraňovania vodného kameňa.
4.3
z 5
6
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
vvrs
11/01/2022
Česká republika
Plně vyhovuje
Používám od roku 2017 bez závad. Vyhovuje maximálně.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Intelia Deluxe HD8902/01 Automatický kávovar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Intelia Deluxe HD8902/01 Automatický kávovar
Pepicek
03/01/2016
Česká republika
Jednoduché, za ty peníze dobré
Poměr výkon x cena super. Zatím spokojenost, uvidíme až budeme měnit filtr.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Intelia Deluxe HD8902/01 Automatický kávovar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Intelia Deluxe HD8902/01 Automatický kávovar
Lucik
05/12/2015
Česká republika
super
Malinko před prvním použitím zmatky a přišlo mi, že v 1 příručce ohledně instalace filtru je odlišnost oproti druhé, ale káva super :-)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Intelia Deluxe HD8902/01 Automatický kávovar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Intelia Deluxe HD8902/01 Automatický kávovar
Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.
Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia