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  • Standard Product Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Main in-use photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Standard Product Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Main in-use photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine

Tento produkt už nie je dostupný

Saeco Intelia DeluxePlnoautomatický kávovar

HD8906/01

Kvalita, na ktorú si potrpíte – jednoduchosť, ktorú očakávate

Spoločnosť Saeco predstavuje kávovar Intelia Deluxe – dômyselného, technologicky vyspelého pomocníka, ktorý prináša overenú kvalitu, výnimočné pohodlie a dokonalú kávu. S telom vyrobeným z nehrdzavejúcej ocele a s nadčasovým dizajnom je Intelia dôstojným reprezentantom talianskej remeselnej zručnosti.

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Nadčasový dizajn Made in Italy

Kvalita, na ktorú si potrpíte – jednoduchosť, ktorú očakávate

  • 6 druhov nápojov

  • Integrovaná karafa na mlieko

  • Nehrdzavejúca oceľ

  • AquaClean

20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi

20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi

Naše mlynčeky sú vyrobené z najmodernejšej, kvalitne tvrdenej keramiky v precíznom prevedení. Kávové zrná sa melú jemne bez rizika prehriatia, a tak sa z nich vyťaží paleta vyberaných chutí a aróma, čím vzniká prvotriedna chuť aspoň ďalších 20 000 šálok kávy.

Vychutnajte si rýchlu prípravu 6 druhov nápojov

Vychutnajte si rýchlu prípravu 6 druhov nápojov

Vychutnajte si prípravu rôznych nápojov pre akúkoľvek príležitosť. Či už máte chuť na espresso, kávu alebo mliečny nápoj, váš superautomatický kávovar vám jednoducho a rýchlo pripraví dokonalú šálku kvalitného nápoja!

Až 5 000* šálok bez odstraňovania vodného kameňa vďaka funkcii AquaClean

Až 5 000* šálok bez odstraňovania vodného kameňa vďaka funkcii AquaClean

AquaClean je náš patentovaný filter navrhnutý tak, aby čistením vody zvýšil kvalitu vašej kávy. Zabraňuje vytváraniu nánosov vodného kameňa vo vodnom okruhu vášho kávovaru: preto vďaka pravidelnej výmene filtra si užijete až 5 000* šálok bez potreby odstraňovania vodného kameňa.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.

  2. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia