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HD8906/01
Kvalita, na ktorú si potrpíte – jednoduchosť, ktorú očakávate
Spoločnosť Saeco predstavuje kávovar Intelia Deluxe – dômyselného, technologicky vyspelého pomocníka, ktorý prináša overenú kvalitu, výnimočné pohodlie a dokonalú kávu. S telom vyrobeným z nehrdzavejúcej ocele a s nadčasovým dizajnom je Intelia dôstojným reprezentantom talianskej remeselnej zručnosti.
6 druhov nápojov
Integrovaná karafa na mlieko
Nehrdzavejúca oceľ
AquaClean
Naše mlynčeky sú vyrobené z najmodernejšej, kvalitne tvrdenej keramiky v precíznom prevedení. Kávové zrná sa melú jemne bez rizika prehriatia, a tak sa z nich vyťaží paleta vyberaných chutí a aróma, čím vzniká prvotriedna chuť aspoň ďalších 20 000 šálok kávy.
Vychutnajte si prípravu rôznych nápojov pre akúkoľvek príležitosť. Či už máte chuť na espresso, kávu alebo mliečny nápoj, váš superautomatický kávovar vám jednoducho a rýchlo pripraví dokonalú šálku kvalitného nápoja!
AquaClean je náš patentovaný filter navrhnutý tak, aby čistením vody zvýšil kvalitu vašej kávy. Zabraňuje vytváraniu nánosov vodného kameňa vo vodnom okruhu vášho kávovaru: preto vďaka pravidelnej výmene filtra si užijete až 5 000* šálok bez potreby odstraňovania vodného kameňa.
Hodnotenie
Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.
Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia