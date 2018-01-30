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  • Elegantný dizajn. Pôsobivá kvalita kávy.
  • Elegantný dizajn. Pôsobivá kvalita kávy.
  • Elegantný dizajn. Pôsobivá kvalita kávy.
  • Elegantný dizajn. Pôsobivá kvalita kávy.
  • Elegantný dizajn. Pôsobivá kvalita kávy.
  • Elegantný dizajn. Pôsobivá kvalita kávy.
  • Elegantný dizajn. Pôsobivá kvalita kávy.
  • Elegantný dizajn. Pôsobivá kvalita kávy.
  • Elegantný dizajn. Pôsobivá kvalita kávy.
  • Elegantný dizajn. Pôsobivá kvalita kávy.
  • Elegantný dizajn. Pôsobivá kvalita kávy.
  • Elegantný dizajn. Pôsobivá kvalita kávy.
  • Elegantný dizajn. Pôsobivá kvalita kávy.
  • Elegantný dizajn. Pôsobivá kvalita kávy.
  • Elegantný dizajn. Pôsobivá kvalita kávy.
  • Elegantný dizajn. Pôsobivá kvalita kávy.
  • Elegantný dizajn. Pôsobivá kvalita kávy.
  • Elegantný dizajn. Pôsobivá kvalita kávy.
  • Elegantný dizajn. Pôsobivá kvalita kávy.
  • Elegantný dizajn. Pôsobivá kvalita kávy.
  • Elegantný dizajn. Pôsobivá kvalita kávy.
  • Elegantný dizajn. Pôsobivá kvalita kávy.

Tento produkt už nie je dostupný

Saeco IncantoPlnoautomatický kávovar

HD8911/09

4.4
| (14) Recenzie | 93% Odporúča tento produkt
Elegantný dizajn. Pôsobivá kvalita kávy.
Zariadenie Saeco Incanto stanovuje nový štandard svojej triedy. Ohromujúco zdokonalené telo ukrýva vysokokvalitnú taliansku technológiu navrhnutú tak, aby vždy pripravila lahodnú kávu. Vaše sny o káve sa napokon naplnili.
Zobraziť všetky výhody

Pokročilá technológia prinášajúca maximum chuti

Elegantný dizajn. Pôsobivá kvalita kávy.

  • 3 druhy nápojov

  • Penič mlieka Classic

  • PianoBlack

  • AquaClean

20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi

20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi

Naše mlynčeky sú vyrobené z najmodernejšej, kvalitne tvrdenej keramiky v precíznom prevedení. Kávové zrná sa melú jemne bez rizika prehriatia, a tak sa z nich vyťaží paleta vyberaných chutí a aróma, čím vzniká prvotriedna chuť aspoň ďalších 20 000 šálok kávy.

Vychutnajte si rýchlu prípravu 3 druhov nápojov

Vychutnajte si rýchlu prípravu 3 druhov nápojov

Vychutnajte si svoje obľúbené nápoje pre zvláštne príležitosti. Či už máte chuť na espresso, kávu alebo mliečny nápoj, váš plnoautomatický kávovar vám jednoducho a rýchlo pripraví dokonalú šálku kvalitného nápoja

Až 5 000* šálok bez odstraňovania vodného kameňa vďaka funkcii AquaClean

Až 5 000* šálok bez odstraňovania vodného kameňa vďaka funkcii AquaClean

AquaClean je náš patentovaný filter navrhnutý tak, aby čistením vody zvýšil kvalitu vašej kávy. Zabraňuje vytváraniu nánosov vodného kameňa vo vodnom okruhu vášho kávovaru: preto vďaka pravidelnej výmene filtra si užijete až 5 000* šálok bez potreby odstraňovania vodného kameňa.

Technické špecifikácie

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Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.4

z 5

14

Recenzie

93%

Odporúča tento produkt

2

30/01/2018

Česká republika

Česká republika

Doporučuji!

Výborný kávovar do domácnosti, mlýnek je trochu hlučný, ale zvykli jsme si, krásně se čistí, krásně vypadá. Připravujeme lungo, presso i latté.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Incanto HD8911/09 Automatický espresovač s klasickým napěňovačem mléka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Incanto HD8911/09 Automatický espresovač s klasickým napěňovačem mléka

16/12/2015

Česká republika

Česká republika

jednoduchý,designově promyšlený,rychlý

Dlouho jsem se rozhodovala o tom jaký kávovar si koupit.Na tablety jsem nechtěla.V obchodě jsem objevila tento a už na první pohled se mi líbil.Chtěla jsem ho hlavně proto že umí mé oblíbené Café latté a Cappucino.Udělá úžasnou pěnu kafíčko jako z kavárny v pohodlí domova.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Incanto HD8911/09 Automatický espresovač s klasickým napěňovačem mléka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Incanto HD8911/09 Automatický espresovač s klasickým napěňovačem mléka

20/09/2015

Česká republika

Česká republika

Elegán pro přípravu kávy

Saeco Incanto Automatický espresovač HD8911 Je absolutně tím pravým pro všechny, kdo mají rádi moderní design se zároveň klasickými prvky, jako je klasický napěňovač mléka, se kterým se skvěle pracuje a zároveň ve vás vyvolává pocit opravdového požitku ze samotné přípravy. Neskutečně jednoduché ovládání displeje, kdy si svou oblíbenou kávu připravím jediným stisknutím tlačítka, je u výrobku takovéto kvality samozřejmostí. Ideální pro všechny velké milovníky kávy, jako jsem já, kteří budou přístroj využívat několikrát denně. Je prostě skvělý. Testerka ŽENY s.r.o.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Incanto HD8911/09 Automatický espresovač s klasickým napěňovačem mléka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Incanto HD8911/09 Automatický espresovač s klasickým napěňovačem mléka

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.

  2. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia