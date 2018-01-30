Tento produkt už nie je dostupný
3 druhy nápojov
Penič mlieka Classic
PianoBlack
AquaClean
Naše mlynčeky sú vyrobené z najmodernejšej, kvalitne tvrdenej keramiky v precíznom prevedení. Kávové zrná sa melú jemne bez rizika prehriatia, a tak sa z nich vyťaží paleta vyberaných chutí a aróma, čím vzniká prvotriedna chuť aspoň ďalších 20 000 šálok kávy.
Vychutnajte si svoje obľúbené nápoje pre zvláštne príležitosti. Či už máte chuť na espresso, kávu alebo mliečny nápoj, váš plnoautomatický kávovar vám jednoducho a rýchlo pripraví dokonalú šálku kvalitného nápoja
AquaClean je náš patentovaný filter navrhnutý tak, aby čistením vody zvýšil kvalitu vašej kávy. Zabraňuje vytváraniu nánosov vodného kameňa vo vodnom okruhu vášho kávovaru: preto vďaka pravidelnej výmene filtra si užijete až 5 000* šálok bez potreby odstraňovania vodného kameňa.
4.4
z 5
14
Recenzie
93%
Odporúča tento produkt
Veronika01
30/01/2018
Česká republika
Doporučuji!
Výborný kávovar do domácnosti, mlýnek je trochu hlučný, ale zvykli jsme si, krásně se čistí, krásně vypadá. Připravujeme lungo, presso i latté.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Incanto HD8911/09 Automatický espresovač s klasickým napěňovačem mléka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Incanto HD8911/09 Automatický espresovač s klasickým napěňovačem mléka
Jasminna
16/12/2015
Česká republika
jednoduchý,designově promyšlený,rychlý
Dlouho jsem se rozhodovala o tom jaký kávovar si koupit.Na tablety jsem nechtěla.V obchodě jsem objevila tento a už na první pohled se mi líbil.Chtěla jsem ho hlavně proto že umí mé oblíbené Café latté a Cappucino.Udělá úžasnou pěnu kafíčko jako z kavárny v pohodlí domova.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Incanto HD8911/09 Automatický espresovač s klasickým napěňovačem mléka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Incanto HD8911/09 Automatický espresovač s klasickým napěňovačem mléka
LucinkaT
20/09/2015
Česká republika
Elegán pro přípravu kávy
Saeco Incanto Automatický espresovač HD8911 Je absolutně tím pravým pro všechny, kdo mají rádi moderní design se zároveň klasickými prvky, jako je klasický napěňovač mléka, se kterým se skvěle pracuje a zároveň ve vás vyvolává pocit opravdového požitku ze samotné přípravy. Neskutečně jednoduché ovládání displeje, kdy si svou oblíbenou kávu připravím jediným stisknutím tlačítka, je u výrobku takovéto kvality samozřejmostí. Ideální pro všechny velké milovníky kávy, jako jsem já, kteří budou přístroj využívat několikrát denně. Je prostě skvělý. Testerka ŽENY s.r.o.
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Táto recenzia bola vytvorená pre Incanto HD8911/09 Automatický espresovač s klasickým napěňovačem mléka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Incanto HD8911/09 Automatický espresovač s klasickým napěňovačem mléka
Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.
Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia