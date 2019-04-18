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  • Standard Product Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8918/09
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  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8918/09
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8918/09
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8918/09
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8918/09
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8918/09
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8918/09
  • Product in Use Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Packaging photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Standard Product Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8918/09
  • Main in-use photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8918/09
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8918/09
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8918/09
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8918/09
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8918/09
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8918/09
  • Product in Use Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Packaging photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine

Tento produkt už nie je dostupný

Saeco IncantoPlnoautomatický kávovar

HD8918/09

4.6

| (81) Recenzie | 94% Odporúča tento produkt

Elegantný dizajn. Pôsobivá kvalita kávy.

Zariadenie Saeco Incanto stanovuje nový štandard svojej triedy. Zdokonalená predná strana z nehrdzavejúcej ocele ukrýva vysokokvalitnú taliansku technológiu navrhnutú tak, aby vždy pripravila lahodnú kávu. Vaše sny o káve sa nakoniec naplnili.

Zobraziť všetky výhody

Lahodné latte macchiato stlačením jedného tlačidla

Elegantný dizajn. Pôsobivá kvalita kávy.

  • 6 druhov nápojov

  • Integrovaná karafa na mlieko

  • Nehrdzavejúca oceľ

  • AquaClean

20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi

20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi

Naše mlynčeky sú vyrobené z najmodernejšej, kvalitne tvrdenej keramiky v precíznom prevedení. Kávové zrná sa melú jemne bez rizika prehriatia, a tak sa z nich vyťaží paleta vyberaných chutí a aróma, čím vzniká prvotriedna chuť aspoň ďalších 20 000 šálok kávy.

Vychutnajte si rýchlu prípravu 6 druhov nápojov

Vychutnajte si rýchlu prípravu 6 druhov nápojov

Vychutnajte si prípravu rôznych nápojov pre akúkoľvek príležitosť. Či už máte chuť na espresso, kávu alebo mliečny nápoj, váš superautomatický kávovar vám jednoducho a rýchlo pripraví dokonalú šálku kvalitného nápoja!

Až 5 000* šálok bez odstraňovania vodného kameňa vďaka funkcii AquaClean

Až 5 000* šálok bez odstraňovania vodného kameňa vďaka funkcii AquaClean

AquaClean je náš patentovaný filter navrhnutý tak, aby čistením vody zvýšil kvalitu vašej kávy. Zabraňuje vytváraniu nánosov vodného kameňa vo vodnom okruhu vášho kávovaru: preto vďaka pravidelnej výmene filtra si užijete až 5 000* šálok bez potreby odstraňovania vodného kameňa.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.6

z 5

81

Recenzie

94%

Odporúča tento produkt

1

18/04/2019

Česká republika

Česká republika

Vrelo odporucam tento kavovar

Dlho som rozmyslal ci dat tolko penazi za ten kavovar... Ale neolutoval som... Super rychla kava, super chut, super mliecne kavy jednym klikom...lahka udrzba... Varnu kanvicu uz nepouzivam ani na caj :D skveli pomocnik a to som sa bal ze ho budeme pouzivat malo a bude skoda penazi, ale mylil som sa... Skvela investicia

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Incanto HD8918/09 Automatický espresovač s nádobou na mléko

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Incanto HD8918/09 Automatický espresovač s nádobou na mléko

07/09/2017

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Spokojenost

Zatím spokojenost, je to náš první kávovar a tak nemůžeme hodnotit s ostatními, ale jsme spokojeni s kvalitou kávy a i s přístrojem. Jedniná drobnost co ale docela otravuje život tak jsou rohy v nádobce na mléko. Hodně špatně se čistí a pro někoho s větší rukou je hodně problém se do rohu dostat a dobře ho vyčistit od usazeného mléka.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Incanto HD8918/09 Automatický espresovač s nádobou na mléko

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Incanto HD8918/09 Automatický espresovač s nádobou na mléko

20/03/2017

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Veliká spokojenost

Jelikož je to můj první plně automatický kávovar, tak jsem velice spokojený. Jednoduchá obsluha i čištění. Kávu dělá parádní. Laté a Capuchino super.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Incanto HD8918/09 Automatický espresovač s nádobou na mléko

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Incanto HD8918/09 Automatický espresovač s nádobou na mléko

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.

  2. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia