Tento produkt už nie je dostupný
Elegantný dizajn. Pôsobivá kvalita kávy.
Zariadenie Saeco Incanto stanovuje nový štandard svojej triedy. Zdokonalená predná strana z nehrdzavejúcej ocele ukrýva vysokokvalitnú taliansku technológiu navrhnutú tak, aby vždy pripravila lahodnú kávu. Vaše sny o káve sa nakoniec naplnili.
6 druhov nápojov
Integrovaná karafa na mlieko
Nehrdzavejúca oceľ
AquaClean
Naše mlynčeky sú vyrobené z najmodernejšej, kvalitne tvrdenej keramiky v precíznom prevedení. Kávové zrná sa melú jemne bez rizika prehriatia, a tak sa z nich vyťaží paleta vyberaných chutí a aróma, čím vzniká prvotriedna chuť aspoň ďalších 20 000 šálok kávy.
Vychutnajte si prípravu rôznych nápojov pre akúkoľvek príležitosť. Či už máte chuť na espresso, kávu alebo mliečny nápoj, váš superautomatický kávovar vám jednoducho a rýchlo pripraví dokonalú šálku kvalitného nápoja!
AquaClean je náš patentovaný filter navrhnutý tak, aby čistením vody zvýšil kvalitu vašej kávy. Zabraňuje vytváraniu nánosov vodného kameňa vo vodnom okruhu vášho kávovaru: preto vďaka pravidelnej výmene filtra si užijete až 5 000* šálok bez potreby odstraňovania vodného kameňa.
4.6
z 5
81
Recenzie
94%
Odporúča tento produkt
Leo11
18/04/2019
Česká republika
Vrelo odporucam tento kavovar
Dlho som rozmyslal ci dat tolko penazi za ten kavovar... Ale neolutoval som... Super rychla kava, super chut, super mliecne kavy jednym klikom...lahka udrzba... Varnu kanvicu uz nepouzivam ani na caj :D skveli pomocnik a to som sa bal ze ho budeme pouzivat malo a bude skoda penazi, ale mylil som sa... Skvela investicia
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Incanto HD8918/09 Automatický espresovač s nádobou na mléko
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Incanto HD8918/09 Automatický espresovač s nádobou na mléko
ČerMich
07/09/2017
Česká republika
Overený kupujúci
Spokojenost
Zatím spokojenost, je to náš první kávovar a tak nemůžeme hodnotit s ostatními, ale jsme spokojeni s kvalitou kávy a i s přístrojem. Jedniná drobnost co ale docela otravuje život tak jsou rohy v nádobce na mléko. Hodně špatně se čistí a pro někoho s větší rukou je hodně problém se do rohu dostat a dobře ho vyčistit od usazeného mléka.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Incanto HD8918/09 Automatický espresovač s nádobou na mléko
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Incanto HD8918/09 Automatický espresovač s nádobou na mléko
Pytlák1000
20/03/2017
Česká republika
Overený kupujúci
Veliká spokojenost
Jelikož je to můj první plně automatický kávovar, tak jsem velice spokojený. Jednoduchá obsluha i čištění. Kávu dělá parádní. Laté a Capuchino super.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Incanto HD8918/09 Automatický espresovač s nádobou na mléko
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Incanto HD8918/09 Automatický espresovač s nádobou na mléko
Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.
Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia