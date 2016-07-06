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  • Najširšia paleta nápojov z kompaktného stroja
  • Najširšia paleta nápojov z kompaktného stroja
  • Najširšia paleta nápojov z kompaktného stroja
  • Najširšia paleta nápojov z kompaktného stroja
  • Najširšia paleta nápojov z kompaktného stroja
  • Najširšia paleta nápojov z kompaktného stroja
  • Najširšia paleta nápojov z kompaktného stroja
  • Najširšia paleta nápojov z kompaktného stroja
  • Najširšia paleta nápojov z kompaktného stroja
  • Najširšia paleta nápojov z kompaktného stroja
  • Najširšia paleta nápojov z kompaktného stroja
  • Najširšia paleta nápojov z kompaktného stroja
  • Najširšia paleta nápojov z kompaktného stroja
  • Najširšia paleta nápojov z kompaktného stroja
  • Najširšia paleta nápojov z kompaktného stroja
  • Najširšia paleta nápojov z kompaktného stroja
  • Najširšia paleta nápojov z kompaktného stroja
  • Najširšia paleta nápojov z kompaktného stroja
  • Najširšia paleta nápojov z kompaktného stroja
  • Najširšia paleta nápojov z kompaktného stroja
  • Najširšia paleta nápojov z kompaktného stroja
  • Najširšia paleta nápojov z kompaktného stroja

Tento produkt už nie je dostupný

Saeco PicoBaristoPlnoautomatický kávovar

HD8924/09

4.7
| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Najširšia paleta nápojov z kompaktného stroja
PicoBaristo je kompaktný kávovar, ktorý rozmaznáva milovníkov kávy rozsahom možností. Vďaka používateľskému rozhraniu si jediným dotykom môžete vybrať zo širokej palety špecialít. Vďaka filtru AquaClean si môžete vychutnať až 5 000 šálok* bez nutnosti odstraňovať vodný kameň
Zobraziť všetky výhody

Vychutnajte si 5 000 šálok* kávy bez odstraňovania vodného kameňa

Najširšia paleta nápojov z kompaktného stroja

  • 7 druhov nápojov

  • Automatický penič mlieka

  • Nehrdzavejúca oceľ

  • AquaClean

Vychutnajte si rýchlu prípravu 7 druhov nápojov

Vychutnajte si rýchlu prípravu 7 druhov nápojov

Vychutnajte si prípravu rôznych nápojov pre akúkoľvek príležitosť. Či už máte chuť na espresso, kávu alebo mliečny nápoj, váš superautomatický kávovar vám jednoducho a rýchlo pripraví dokonalú šálku kvalitného nápoja!

Zamatová pena s automatickým peničom mlieka jedným dotykom

Príprava zamatového cappuccina je ľahké vďaka automatickému peniču mlieka. Penič mlieka, ktorý baristi tiež nazývajú "Cappuccinatore" bude čerpať mlieko priamo z krabice alebo kanvice, automaticky ho napení a dávkuje ho do šálky s konštantným prúdom mlieka bez akéhokoľvek striekania.

Nastavenie dĺžky trvania prípravy, 5 stupňov nastavenia intenzity arómy a 10 stupňov nastavenia mlynčeka

Nastavenie dĺžky trvania prípravy, 5 stupňov nastavenia intenzity arómy a 10 stupňov nastavenia mlynčeka

Tento plnoautomatický kávovar ponúka množstvo úžasných možností, aby ste si mohli pripraviť nápoj presne podľa svojej chuti. Umožňuje jednoduché prispôsobenie a uloženie dĺžky trvania prípravy, intenzity a teploty každého nápoja. Objavujte, experimentujte a vysnívajte si akýkoľvek nápoj!

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.7

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

06/07/2016

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Tento přístroj mohu s klidným svědomím doporučit i ostatním

Tento přístroj nahradil dosluhující expresso Saeco Incanto Sirius, takže volba Saeca byla jasná. Dnešní řada Incanto není však na stejné úrovni té staré, proto PicoBaristo.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo HD8924/09 Automatický kávovar

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo HD8924/09 Automatický kávovar

31/12/2019

Slovenija

Slovenija

Overený kupujúci

Odličen aparat s super funkcijami

Aparat je odličen, priprava kave enostavna. Priporočam ga vsakemu ki si želi odlične kave

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo HD8924/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo HD8924/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

26/11/2017

Slovenija

Slovenija

Izdelek ima odlične lastnosti

Enostavno upravljanje, čiščenje. Kavo odlično zmelje ter "skuha". Mogoče malo glasnejši.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo HD8924/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo HD8924/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

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  1. Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.

  2. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia