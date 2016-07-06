Tento produkt už nie je dostupný
7 druhov nápojov
Automatický penič mlieka
Nehrdzavejúca oceľ
AquaClean
Vychutnajte si prípravu rôznych nápojov pre akúkoľvek príležitosť. Či už máte chuť na espresso, kávu alebo mliečny nápoj, váš superautomatický kávovar vám jednoducho a rýchlo pripraví dokonalú šálku kvalitného nápoja!
Príprava zamatového cappuccina je ľahké vďaka automatickému peniču mlieka. Penič mlieka, ktorý baristi tiež nazývajú "Cappuccinatore" bude čerpať mlieko priamo z krabice alebo kanvice, automaticky ho napení a dávkuje ho do šálky s konštantným prúdom mlieka bez akéhokoľvek striekania.
Tento plnoautomatický kávovar ponúka množstvo úžasných možností, aby ste si mohli pripraviť nápoj presne podľa svojej chuti. Umožňuje jednoduché prispôsobenie a uloženie dĺžky trvania prípravy, intenzity a teploty každého nápoja. Objavujte, experimentujte a vysnívajte si akýkoľvek nápoj!
4.7
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
fla571
06/07/2016
Česká republika
Overený kupujúci
Tento přístroj mohu s klidným svědomím doporučit i ostatním
Tento přístroj nahradil dosluhující expresso Saeco Incanto Sirius, takže volba Saeca byla jasná. Dnešní řada Incanto není však na stejné úrovni té staré, proto PicoBaristo.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo HD8924/09 Automatický kávovar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo HD8924/09 Automatický kávovar
Dejo35
31/12/2019
Slovenija
Overený kupujúci
Odličen aparat s super funkcijami
Aparat je odličen, priprava kave enostavna. Priporočam ga vsakemu ki si želi odlične kave
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo HD8924/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo HD8924/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
Klarinet
26/11/2017
Slovenija
Izdelek ima odlične lastnosti
Enostavno upravljanje, čiščenje. Kavo odlično zmelje ter "skuha". Mogoče malo glasnejši.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo HD8924/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo HD8924/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.
Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia