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  • Najširšia paleta nápojov z kompaktného stroja
  • Najširšia paleta nápojov z kompaktného stroja
  • Najširšia paleta nápojov z kompaktného stroja
  • Najširšia paleta nápojov z kompaktného stroja
  • Najširšia paleta nápojov z kompaktného stroja
  • Najširšia paleta nápojov z kompaktného stroja

Tento produkt už nie je dostupný

Saeco PicoBaristoPlnoautomatický kávovar

HD8926/29

4.8
| (31) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Najširšia paleta nápojov z kompaktného stroja
PicoBaristo je kompaktný kávovar, ktorý rozmaznáva milovníkov kávy rozsahom možností. Vďaka používateľskému rozhraniu si jediným dotykom môžete vybrať zo širokej palety špecialít. Vďaka filtru AquaClean si môžete vychutnať až 5 000 šálok* bez nutnosti odstraňovať vodný kameň
Zobraziť všetky výhody

Vychutnajte si 5 000 šálok* kávy bez odstraňovania vodného kameňa

Najširšia paleta nápojov z kompaktného stroja

  • 11 druhov nápojov

  • Integrovaná prémiová karafa na mlieko

  • Titánový lak

  • AquaClean

20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi

20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi

Naše mlynčeky sú vyrobené z najmodernejšej, kvalitne tvrdenej keramiky v precíznom prevedení. Kávové zrná sa melú jemne bez rizika prehriatia, a tak sa z nich vyťaží paleta vyberaných chutí a aróma, čím vzniká prvotriedna chuť aspoň ďalších 20 000 šálok kávy.

Vychutnajte si rýchlu prípravu 11 druhov nápojov

Vychutnajte si prípravu rôznych nápojov pre akúkoľvek príležitosť. Či už máte chuť na espresso, kávu alebo mliečny nápoj, váš superautomatický kávovar vám jednoducho a rýchlo pripraví dokonalú šálku kvalitného nápoja!

Vylepšené ovládanie kávovaru pomocou moderného displeja

Vylepšené ovládanie kávovaru pomocou moderného displeja

Moderný displej zobrazuje všetky potrebné informácie na jednoduchú interakciu s kávovarom a dosiahnutie maximálneho výkonu. Kombinácia ikon a textu vás prevedie cez všetky možnosti prispôsobenia a dôležité činnosti týkajúce sa údržby.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.8

z 5

31

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Výrobek ma mnoho možnosti druhu kavy.

Káva vždy vyborne chuti. Člověk si muže vybrat kavu na jakou ma zrovna chuť. Velká spokojenost.

Výhody

Rozmanitost nabídky druhu kavy. Jednoduchost obsluhy i údržby.

Nevýhody

Žádnou jsem nenašla.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo SM3061/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo SM3061/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

09/10/2019

Česká republika

Česká republika

Krásný design, výborná káva

Jednoduché ovládání, krásný design a náhodná chuť kávy. Ideální pro návštěvy. Doporučuji tento výrobek.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo SM3061/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo SM3061/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

09/10/2019

Česká republika

Česká republika

Po roce velmi intenzivního používání maximální spokojenost

Opravdu velmi vydařený a perfektně fungující kávovar. Veškeré připravené nápoje ( preso, latte, capucino...)chutnají výborně. Velkou výhodu je možnost uložení nejčastěji připravovaných nápojů, potom po zmáčknutí knoflíku vše připraví bez Vás. Obrovské PLUS je automatický proplach trysek před a po přípravě nápojů a hlavně možnost vyčistit celou spařovací jednotku snadným vytažením z přístroje. Prostě dokonale fungující a velmi snadno obsluhovatelný přístroj. Pro zcela drobný a banální technický zádrhel s nádobkou na mléko, jsem vyzkoušela značkový servis v Brně a jsou úžasní. Takže za mne jen to nejlepší hodnocení.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo SM3061/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo SM3061/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.