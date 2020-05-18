Tento produkt už nie je dostupný
11 druhov nápojov
Integrovaná prémiová karafa na mlieko
Nehrdzavejúca oceľ
AquaClean
Vychutnajte si prípravu rôznych nápojov pre akúkoľvek príležitosť. Či už máte chuť na espresso, kávu alebo mliečny nápoj, váš superautomatický kávovar vám jednoducho a rýchlo pripraví dokonalú šálku kvalitného nápoja!
Vychutnajte si super krémové cappuccino a latte macchiato s dokonalou teplotou tým najjednoduchším možným spôsobom. Stačí naliať mlieko do karafy, pripojiť ju ku kávovaru a vybrať preferovaný nápoj. Či už je to cappuccino alebo napenené mlieko, váš nápoj bude pripravený za niekoľko sekúnd s tokom bez striekania pri ideálnej teplote.
Tento plnoautomatický kávovar ponúka množstvo úžasných možností, aby ste si mohli pripraviť nápoj presne podľa svojej chuti. Umožňuje jednoduché prispôsobenie a uloženie dĺžky trvania prípravy, intenzity a teploty každého nápoja. Objavujte, experimentujte a vysnívajte si akýkoľvek nápoj!
4.8
z 5
31
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Evule
18/05/2020
Česká republika
Výrobek ma mnoho možnosti druhu kavy.
Káva vždy vyborne chuti. Člověk si muže vybrat kavu na jakou ma zrovna chuť. Velká spokojenost.
Výhody
Rozmanitost nabídky druhu kavy. Jednoduchost obsluhy i údržby.
Nevýhody
Žádnou jsem nenašla.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo SM3061/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo SM3061/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
InnaCh
09/10/2019
Česká republika
Krásný design, výborná káva
Jednoduché ovládání, krásný design a náhodná chuť kávy. Ideální pro návštěvy. Doporučuji tento výrobek.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo SM3061/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo SM3061/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
kimi
09/10/2019
Česká republika
Po roce velmi intenzivního používání maximální spokojenost
Opravdu velmi vydařený a perfektně fungující kávovar. Veškeré připravené nápoje ( preso, latte, capucino...)chutnají výborně. Velkou výhodu je možnost uložení nejčastěji připravovaných nápojů, potom po zmáčknutí knoflíku vše připraví bez Vás. Obrovské PLUS je automatický proplach trysek před a po přípravě nápojů a hlavně možnost vyčistit celou spařovací jednotku snadným vytažením z přístroje. Prostě dokonale fungující a velmi snadno obsluhovatelný přístroj. Pro zcela drobný a banální technický zádrhel s nádobkou na mléko, jsem vyzkoušela značkový servis v Brně a jsou úžasní. Takže za mne jen to nejlepší hodnocení.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo SM3061/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo SM3061/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.
Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia