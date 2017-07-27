Tento produkt už nie je dostupný
18 druhov nápojov
Integrovaná karafa na mlieko
Nehrdzavejúca oceľ
AquaClean
Vychutnajte si prípravu rôznych nápojov pre akúkoľvek príležitosť. Či už máte chuť na espresso, kávu alebo mliečny nápoj, váš super automatický kávovar vám jednoducho a rýchlo pripraví dokonalú šálku kvalitného nápoja!
Vychutnajte si super krémové cappuccino a latte macchiato s dokonalou teplotou tým najjednoduchším možným spôsobom. Stačí naliať mlieko do karafy, pripojiť ju ku kávovaru a vybrať preferovaný nápoj. Či už je to cappuccino alebo napenené mlieko, váš nápoj bude pripravený za niekoľko sekúnd s tokom bez striekania pri ideálnej teplote.
Tento plnoautomatický kávovar ponúka množstvo úžasných možností, aby ste si mohli pripraviť nápoj presne podľa svojej chuti. Umožňuje jednoduché prispôsobenie a uloženie dĺžky trvania prípravy, intenzity a teploty každého nápoja. Objavujte, experimentujte a vysnívajte si akýkoľvek nápoj!
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Tine82
27/07/2017
Slovenija
Dober aparat
Super avtomat lahek za uporabo razmeroma poceni vzdrževanje
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GranBaristo HD8975/01 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GranBaristo HD8975/01 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.