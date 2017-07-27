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  • Vychutnajte si jedinečnú ponuku 18 lahodných špecialít
  • Vychutnajte si jedinečnú ponuku 18 lahodných špecialít
  • Vychutnajte si jedinečnú ponuku 18 lahodných špecialít
  • Vychutnajte si jedinečnú ponuku 18 lahodných špecialít
  • Vychutnajte si jedinečnú ponuku 18 lahodných špecialít
  • Vychutnajte si jedinečnú ponuku 18 lahodných špecialít
  • Vychutnajte si jedinečnú ponuku 18 lahodných špecialít
  • Vychutnajte si jedinečnú ponuku 18 lahodných špecialít
  • Vychutnajte si jedinečnú ponuku 18 lahodných špecialít
  • Vychutnajte si jedinečnú ponuku 18 lahodných špecialít
  • Vychutnajte si jedinečnú ponuku 18 lahodných špecialít
  • Vychutnajte si jedinečnú ponuku 18 lahodných špecialít
  • Vychutnajte si jedinečnú ponuku 18 lahodných špecialít
  • Vychutnajte si jedinečnú ponuku 18 lahodných špecialít
  • Vychutnajte si jedinečnú ponuku 18 lahodných špecialít
  • Vychutnajte si jedinečnú ponuku 18 lahodných špecialít
  • Vychutnajte si jedinečnú ponuku 18 lahodných špecialít
  • Vychutnajte si jedinečnú ponuku 18 lahodných špecialít
  • Vychutnajte si jedinečnú ponuku 18 lahodných špecialít
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Tento produkt už nie je dostupný

Saeco GranBaristoSuper automatický espresso kávovar

HD8975/01

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Vychutnajte si jedinečnú ponuku 18 lahodných špecialít
Vďaka skupine pokročilých technológií stanovuje kávovar GranBaristo nové štandardy v oblasti rôznorodosti, pohodlia a pôžitku. Patentovaná komora VariPresso dokáže meniť tlak, ktorý sa používa pri príprave kávy, a pripraviť tak širokú ponuku kvalitných nápojov.
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Konzistentné výsledky presne podľa vašej chuti

Vychutnajte si jedinečnú ponuku 18 lahodných špecialít

  • 18 druhov nápojov

  • Integrovaná karafa na mlieko

  • Nehrdzavejúca oceľ

  • AquaClean

Vychutnajte si rýchlu prípravu 18 druhov nápojov

Vychutnajte si prípravu rôznych nápojov pre akúkoľvek príležitosť. Či už máte chuť na espresso, kávu alebo mliečny nápoj, váš super automatický kávovar vám jednoducho a rýchlo pripraví dokonalú šálku kvalitného nápoja!

Príprava cappucinna a latte macchiata stlačením jedného tlačidla vďaka karafe na mlieko

Príprava cappucinna a latte macchiata stlačením jedného tlačidla vďaka karafe na mlieko

Vychutnajte si super krémové cappuccino a latte macchiato s dokonalou teplotou tým najjednoduchším možným spôsobom. Stačí naliať mlieko do karafy, pripojiť ju ku kávovaru a vybrať preferovaný nápoj. Či už je to cappuccino alebo napenené mlieko, váš nápoj bude pripravený za niekoľko sekúnd s tokom bez striekania pri ideálnej teplote.

Nastavenie dĺžky trvania prípravy, 6 stupňov nastavenia intenzity arómy a 5 stupňov nastavenia mlynčeka

Nastavenie dĺžky trvania prípravy, 6 stupňov nastavenia intenzity arómy a 5 stupňov nastavenia mlynčeka

Tento plnoautomatický kávovar ponúka množstvo úžasných možností, aby ste si mohli pripraviť nápoj presne podľa svojej chuti. Umožňuje jednoduché prispôsobenie a uloženie dĺžky trvania prípravy, intenzity a teploty každého nápoja. Objavujte, experimentujte a vysnívajte si akýkoľvek nápoj!

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

27/07/2017

Slovenija

Slovenija

Dober aparat

Super avtomat lahek za uporabo razmeroma poceni vzdrževanje

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre GranBaristo HD8975/01 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre GranBaristo HD8975/01 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.