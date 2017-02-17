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Všetky rady

  • Horúce nápoje s lahodnou chuťou
  • Horúce nápoje s lahodnou chuťou
  • Horúce nápoje s lahodnou chuťou
  • Horúce nápoje s lahodnou chuťou
  • Horúce nápoje s lahodnou chuťou
  • Horúce nápoje s lahodnou chuťou
  • Horúce nápoje s lahodnou chuťou
  • Horúce nápoje s lahodnou chuťou
  • Horúce nápoje s lahodnou chuťou
  • Horúce nápoje s lahodnou chuťou
  • Horúce nápoje s lahodnou chuťou
  • Horúce nápoje s lahodnou chuťou

Tento produkt už nie je dostupný

Avance CollectionKanvica

HD9384/20

4.4

| (27) Recenzie | 92% Odporúča tento produkt

Horúce nápoje s lahodnou chuťou

Túžite po dokonalej chuti vášho nápoja? Na dosiahnutie maximálneho pôžitku by sa každý horúci nápoj mal pripravovať pri optimálnej teplote. Vďaka možnosti výberu správnej teploty na tejto kanvici si teraz môžete vychutnať tú najlepšiu chuť vášho horúceho nápoja.

Zobraziť všetky výhody

S optimálnymi nastaveniami teploty vášho nápoja

Horúce nápoje s lahodnou chuťou

  • 1,7 l 2400 W

  • Digitálne ovládanie teploty

  • Atramentová čierna

  • Odpružené veko

5 tlačidiel s predvoľbami na výber vášho obľúbeného horúceho nápoja

5 tlačidiel s predvoľbami na výber vášho obľúbeného horúceho nápoja

Predvolené nastavenia teploty 40, 80, 90, 95 a 100 °C zabezpečia, že základná prísada vášho čaju, instantnej kávy, polievky alebo cestovín bude mať požadovanú teplotu.

Ukazovateľ objemu jednej šálky na prípravu presne potrebného množstva vody

Ukazovateľ objemu jednej šálky na prípravu presne potrebného množstva vody

Umožňuje spotrebiteľovi pripraviť len také množstvo vody, aké potrebuje, a tým šetrí energiu a vodu, čím prispieva k ochrane životného prostredia.

Bezšnúrová 360° kruhová základňa

Bezšnúrová 360° kruhová základňa

Bezšnúrová 360° kruhová základňa pre jednoduché nadvihovanie a pokladanie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.4

z 5

27

Recenzie

92%

Odporúča tento produkt

3

17/02/2017

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Nejde nedoporučit.

Asi takhle. Je to designovka jak vyšitá a navíc! Spolehlivě funguje. Můžete si zvolit několik druhů ohřevu vody. Na zelený čaj, na černý čaj, instantní kávu, turka, polévku apod. Vše podle stupňů Celsia. Pokud k tomu hned nepřiběhnete, udržuje to teplotu. Není hlučná, což chválím.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD9384/20 Varná konvice

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD9384/20 Varná konvice

03/06/2016

Polska

Polska

Czajnik spełnia wyzwaniom nowoczesnych Gospodarstw Domowych

test:Czajnik Philips HD9384 wychodzi naprzeciw potrzebom nowoczesnych gospodarstw domowych, wykonany z wysokiej jakości materiałów łatwych w utrzymaniu czystości. Usytułowany na okrągłej podstawce pod którą zwinięty przewód zasilający można dostosować do żądanej długości, na podstawce jest również programator z możliwością ustawienia podgrzewania wody do różnych temperatur, w zależności od potrzeb przygotowywanego napoju: 40, 80, 90, 95 i 100°C . Przygotowanie wody sygnalizuje wysyłając krótki sygnał dźwiękowy. Bardzo wygodną funkcją jest podtrzymanie wybranej temperatury przez 30 min, co jest przydatne zarówno dla młodych rodziców jak i wieloosobowych rodziny. Ogólnie Czajnik świetnie prezentuje się w kuchni i jest w pełni praktyczny, moim zdaniem podoła wyzwaniom najbardziej wymagających użytkowników pomimo może trochę głośnej pracy, a to chyba za sprawą dużej mocy 2000-2400 W.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD9384/20 Czajnik

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD9384/20 Czajnik

06/04/2016

Polska

Polska

Najlepszy czanik

Jak na razie najlepszy czajnik jaki miałam. Można w nim gotować wodę w różnych temperaturach. Posiada funkcję utrzymywania ciepła. Posiada wskaźnik kubków, który pozwala zagotować tyle wody ile się potrzebuje. Dobrze wygląda w kuchni i jest łatwy w obsłudze. Nie jest głośny, a zakończenie gotowania wody sygnalizuje dźwięk. Polecam

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD9384/20 Czajnik

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD9384/20 Czajnik

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