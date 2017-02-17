Tento produkt už nie je dostupný
Horúce nápoje s lahodnou chuťou
Túžite po dokonalej chuti vášho nápoja? Na dosiahnutie maximálneho pôžitku by sa každý horúci nápoj mal pripravovať pri optimálnej teplote. Vďaka možnosti výberu správnej teploty na tejto kanvici si teraz môžete vychutnať tú najlepšiu chuť vášho horúceho nápoja.
1,7 l 2400 W
Digitálne ovládanie teploty
Atramentová čierna
Odpružené veko
Predvolené nastavenia teploty 40, 80, 90, 95 a 100 °C zabezpečia, že základná prísada vášho čaju, instantnej kávy, polievky alebo cestovín bude mať požadovanú teplotu.
Umožňuje spotrebiteľovi pripraviť len také množstvo vody, aké potrebuje, a tým šetrí energiu a vodu, čím prispieva k ochrane životného prostredia.
Bezšnúrová 360° kruhová základňa pre jednoduché nadvihovanie a pokladanie.
4.4
z 5
27
Recenzie
92%
Odporúča tento produkt
glocik
17/02/2017
Česká republika
Overený kupujúci
Nejde nedoporučit.
Asi takhle. Je to designovka jak vyšitá a navíc! Spolehlivě funguje. Můžete si zvolit několik druhů ohřevu vody. Na zelený čaj, na černý čaj, instantní kávu, turka, polévku apod. Vše podle stupňů Celsia. Pokud k tomu hned nepřiběhnete, udržuje to teplotu. Není hlučná, což chválím.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD9384/20 Varná konvice
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD9384/20 Varná konvice
dabik
03/06/2016
Polska
Czajnik spełnia wyzwaniom nowoczesnych Gospodarstw Domowych
test:Czajnik Philips HD9384 wychodzi naprzeciw potrzebom nowoczesnych gospodarstw domowych, wykonany z wysokiej jakości materiałów łatwych w utrzymaniu czystości. Usytułowany na okrągłej podstawce pod którą zwinięty przewód zasilający można dostosować do żądanej długości, na podstawce jest również programator z możliwością ustawienia podgrzewania wody do różnych temperatur, w zależności od potrzeb przygotowywanego napoju: 40, 80, 90, 95 i 100°C . Przygotowanie wody sygnalizuje wysyłając krótki sygnał dźwiękowy. Bardzo wygodną funkcją jest podtrzymanie wybranej temperatury przez 30 min, co jest przydatne zarówno dla młodych rodziców jak i wieloosobowych rodziny. Ogólnie Czajnik świetnie prezentuje się w kuchni i jest w pełni praktyczny, moim zdaniem podoła wyzwaniom najbardziej wymagających użytkowników pomimo może trochę głośnej pracy, a to chyba za sprawą dużej mocy 2000-2400 W.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD9384/20 Czajnik
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD9384/20 Czajnik
MałgorzataR
06/04/2016
Polska
Najlepszy czanik
Jak na razie najlepszy czajnik jaki miałam. Można w nim gotować wodę w różnych temperaturach. Posiada funkcję utrzymywania ciepła. Posiada wskaźnik kubków, który pozwala zagotować tyle wody ile się potrzebuje. Dobrze wygląda w kuchni i jest łatwy w obsłudze. Nie jest głośny, a zakończenie gotowania wody sygnalizuje dźwięk. Polecam
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD9384/20 Czajnik
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD9384/20 Czajnik