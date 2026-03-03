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  • Grilovacia panvica Airfryer
  • Grilovacia panvica Airfryer
  • Grilovacia panvica Airfryer
  • Grilovacia panvica Airfryer
  • Grilovacia panvica Airfryer
  • Grilovacia panvica Airfryer

Tento produkt už nie je dostupný

Avance CollectionGrilovacia panvica Airfryer

HD9911/90

Grilovacia panvica Airfryer
Pripravte si vynikajúce a zdravšie grilované ryby, mäso a zeleninu vďaka technológii Rapid Air a jedinečnému dierkovanému povrchu s typickými drážkami! Vďaka nepriľnavému povrchu sa jedlo bez námahy odlepí a čistenie je jednoduché!
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Pre chutné smaženie a grilovanie bez pripálenia!

Grilovacia panvica Airfryer

  • Úžasné grilovanie

  • Rôzne spôsoby prípravy

  • Nepriľnavý povrch

Dierkovaný povrch pre ideálny prietok vzduchu pri grilovaní vďaka technológii Rapid Air

Objavte nový spôsob, ako grilovať jedlo, vďaka jedinečnému povrchu tejto grilovacej panvice Airfryer. Vďaka technológii Rapid Air sa vaše jedlo uvarí zdravšie, pretože na jeho prípravu stačí použiť len trochu oleja. Prebytočný tuk navyše jednoducho počas grilovania odkvapká cez dierkovaný povrch panvice.

Prémiová nepriľnavá panvica na jednoduché odlepenie jedla

Vďaka nepriľnavému povrchu ugrilované jedlo jednoducho vyberiete z panvice tak, ako ste ho na ňu položili. Mäso bude teda dokonale ugrilované a navyše môžete pripraviť aj jemné typy jedál ako sú ryby a zelenina.

Na maximalizovanom povrchu môžete ugrilovať aj celú rybu

V porovnaní s bežným košíkom je povrch panvice maximalizovaný, takže na ňom môžete jednoducho ugrilovať celú rybu, veľký steak alebo štedrú porciu zeleniny.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Pri pečení ryby, v porovnaní so štandardným košíkom Philips Airfryer.