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HD9911/90
Úžasné grilovanie
Rôzne spôsoby prípravy
Nepriľnavý povrch
Objavte nový spôsob, ako grilovať jedlo, vďaka jedinečnému povrchu tejto grilovacej panvice Airfryer. Vďaka technológii Rapid Air sa vaše jedlo uvarí zdravšie, pretože na jeho prípravu stačí použiť len trochu oleja. Prebytočný tuk navyše jednoducho počas grilovania odkvapká cez dierkovaný povrch panvice.
Vďaka nepriľnavému povrchu ugrilované jedlo jednoducho vyberiete z panvice tak, ako ste ho na ňu položili. Mäso bude teda dokonale ugrilované a navyše môžete pripraviť aj jemné typy jedál ako sú ryby a zelenina.
V porovnaní s bežným košíkom je povrch panvice maximalizovaný, takže na ňom môžete jednoducho ugrilovať celú rybu, veľký steak alebo štedrú porciu zeleniny.
Hodnotenie
Pri pečení ryby, v porovnaní so štandardným košíkom Philips Airfryer.