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Tento produkt už nie je dostupný

GoGearJukebox

HDD6320/00

Dotknite sa svojich melódií a fotografií

S ľahkosťou si vychutnávajte váš svet hudby a fotografií na štýlovom prehrávači 30 GB* GoGear HDD 6320. S maximálne intuitívnou klávesnicou Sensory Touchpad SuperScroll stačí poklepať, ťahať a pustiť alebo potiahnuť a navigácia bude presná a hladká. Funkcia PlaysForSure zaistí spoluprácu GoGear s PC.

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Dotknite sa svojich melódií a fotografií

  • 30 GB*

30 GB* na uloženie až 15 000 skladieb alebo 8 400 obrázkov

Prehrávanie MP3 a WMA

Prehrávanie MP3 a WMA

Technológia kompresie zvuku umožňuje, aby sa veľkosť veľkých súborov s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšila bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 alebo WMA predstavujú dva z formátov kompresie, ktoré vám umožnia vychutnávať svet digitálnej hudby na prehrávači GoGear. Prevezmite MP3 alebo WMA piesne z autorizovaných hudobných stránok na internete, prípadne vytvorte svoje vlastné hudobné súbory vo formáte MP3 alebo WMA tak, že skonvertujete svoje hudobné disky CD a prenesiete ich do prehrávača.

Veľký podsvietený farebný displej pre komfortné zobrazenie kdekoľvek

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. 1GB = 1 miliarda bajtov; dostupná úložná kapacita bude menšia.

  2. Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet nabíjacích cyklov a bude ich prípadne potrebné vymeniť. Životnosť batérie a počet nabíjacích cyklov závisí od používania a nastavení.

  3. Úložná kapacita pri 4 minútach na skladbu a kódovaní 64 kbps WMA alebo 128 kbps MP3.

  4. Úložná kapacita pri 5-megapixelových obrázkoch.

  5. PlaysForSure, Windows Media a logo Windows sú obchodné značky alebo registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách.

  6. Skutočná rýchlosť prenosu sa môže líšiť v závislosti od operačného systému a konfigurácie softvéru.

  7. Táto funkcia vyžaduje prídavné vybavenie, ktoré sa predáva samostatne.