Tento produkt už nie je dostupný
HDD6320/00
Dotknite sa svojich melódií a fotografií
S ľahkosťou si vychutnávajte váš svet hudby a fotografií na štýlovom prehrávači 30 GB* GoGear HDD 6320. S maximálne intuitívnou klávesnicou Sensory Touchpad SuperScroll stačí poklepať, ťahať a pustiť alebo potiahnuť a navigácia bude presná a hladká. Funkcia PlaysForSure zaistí spoluprácu GoGear s PC.
30 GB*
Technológia kompresie zvuku umožňuje, aby sa veľkosť veľkých súborov s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšila bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 alebo WMA predstavujú dva z formátov kompresie, ktoré vám umožnia vychutnávať svet digitálnej hudby na prehrávači GoGear. Prevezmite MP3 alebo WMA piesne z autorizovaných hudobných stránok na internete, prípadne vytvorte svoje vlastné hudobné súbory vo formáte MP3 alebo WMA tak, že skonvertujete svoje hudobné disky CD a prenesiete ich do prehrávača.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
Hodnotenie
1GB = 1 miliarda bajtov; dostupná úložná kapacita bude menšia.
Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet nabíjacích cyklov a bude ich prípadne potrebné vymeniť. Životnosť batérie a počet nabíjacích cyklov závisí od používania a nastavení.
Úložná kapacita pri 4 minútach na skladbu a kódovaní 64 kbps WMA alebo 128 kbps MP3.
Úložná kapacita pri 5-megapixelových obrázkoch.
PlaysForSure, Windows Media a logo Windows sú obchodné značky alebo registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách.
Skutočná rýchlosť prenosu sa môže líšiť v závislosti od operačného systému a konfigurácie softvéru.
Táto funkcia vyžaduje prídavné vybavenie, ktoré sa predáva samostatne.