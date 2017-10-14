Tento produkt už nie je dostupný
U infračerveného svetla sa preukázalo, že umožňuje efektívnu úľavu od bolesti, ktorú spôsobujú bolesti svalov a stuhnuté kĺby. Príjemné teplo, ktoré vytvára infračervené svetlo, preniká hlboko do pokožky, stimuluje cirkuláciu krvi a zahrieva vaše svaly. Po upokojení sa svaly automaticky uvoľnia a upokoja. Teplo zároveň zlepšuje pružnosť tkaniva, vďaka čomu znižuje stuhnutosť kĺbov a zvyšuje ich pohyblivosť.
4.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
andrev75
14/10/2017
Polska
przydatna do domowego leczenia bólu stawów
lampa prosta i łatwa w użyciu, przydaje się do leczenia bólu i schorzeń związanych z zapaleniem zatok
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP3621 Lampa podczerwieni InfraCare
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP3621 Lampa podczerwieni InfraCare