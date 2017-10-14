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  • Efektívna úľava od bolesti
  • Efektívna úľava od bolesti
  • Efektívna úľava od bolesti
  • Efektívna úľava od bolesti
  • Efektívna úľava od bolesti
  • Efektívna úľava od bolesti
  • Efektívna úľava od bolesti
  • Efektívna úľava od bolesti
  • Efektívna úľava od bolesti
  • Efektívna úľava od bolesti
  • Efektívna úľava od bolesti
  • Efektívna úľava od bolesti
  • Efektívna úľava od bolesti
  • Efektívna úľava od bolesti
  • Efektívna úľava od bolesti
  • Efektívna úľava od bolesti
  • Efektívna úľava od bolesti
  • Efektívna úľava od bolesti
  • Efektívna úľava od bolesti
  • Efektívna úľava od bolesti
  • Efektívna úľava od bolesti
  • Efektívna úľava od bolesti
  • Efektívna úľava od bolesti
  • Efektívna úľava od bolesti

Tento produkt už nie je dostupný

Úľava od bolesti vďaka IR žiareniu

HP3621

4
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Efektívna úľava od bolesti
Philips InfraCare zaisťuje efektívnu úľavu od bolesti pre svaly a kĺby. Jej 200 W infračervené teplo je veľmi príjemné a prenikne hlboko do pokožky, zlepší cirkuláciu krvi, čím zaistí efektívnu úľavu v zacielených oblastiach o veľkosti 20 x 30 cm.
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Hlboko prenikajúce infračervené teplo

Efektívna úľava od bolesti

Hlboko prenikajúce infračervené teplo

Hlboko prenikajúce infračervené teplo

U infračerveného svetla sa preukázalo, že umožňuje efektívnu úľavu od bolesti, ktorú spôsobujú bolesti svalov a stuhnuté kĺby. Príjemné teplo, ktoré vytvára infračervené svetlo, preniká hlboko do pokožky, stimuluje cirkuláciu krvi a zahrieva vaše svaly. Po upokojení sa svaly automaticky uvoľnia a upokoja. Teplo zároveň zlepšuje pružnosť tkaniva, vďaka čomu znižuje stuhnutosť kĺbov a zvyšuje ich pohyblivosť.

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Hodnotenie

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4.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

5
3
2
1

14/10/2017

Polska

Polska

przydatna do domowego leczenia bólu stawów

lampa prosta i łatwa w użyciu, przydaje się do leczenia bólu i schorzeń związanych z zapaleniem zatok

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP3621 Lampa podczerwieni InfraCare

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP3621 Lampa podczerwieni InfraCare

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