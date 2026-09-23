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Domáce kino 2.1 3D Blu-ray

HTB7255D/12

Vychutnajte si filmy a hudbu s dokonalým zvukom

Nové domáce kino Philips HTB7255D s prehrávaním diskov 3D Blu-ray a zvukom 2.1 prináša bezkonkurenčnú čistotu prehrávania zvuku a skutočne presvedčivý zážitok z priestorového zvuku. Pripravte sa na nové dimenzie vašich obľúbených filmov a hudby.

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Posadnutí zvukom

Vychutnajte si filmy a hudbu s dokonalým zvukom

  • Zosilňovač triedy D

  • CinemaPerfect HD

  • Zabud. Wi-Fi a Bluetooth®

  • 500 W

Krištáľovo čistý zvuk pre vynikajúcu čistotu a zvukové detaily

Krištáľovo čistý zvuk pre vynikajúcu čistotu a zvukové detaily

So zvukom Crystal Clear Sound od spoločnosti Philips teraz dokážete zachytiť a oceniť každý zvukový detail v jeho realistickej podobe tak, ako to chcel umelec alebo režisér! Zvuk Crystal Clear Sound reprodukuje zdroj zvuku – či už ide o akčný film, muzikál alebo živé vystúpenie – verne, presne a bez akéhokoľvek skreslenia. Domáce kiná Philips so zvukom Crystal Clear Sound znižujú mieru spracovania zvuku na minimum, čím zachovávajú čistotu pôvodného hudobného obsahu. Výsledkom je lepšia vernosť zvuku, ktorú priamo zachytí aj Váš sluch.

Technológia CinemaPerfect HD na prehrávanie videa s ultra vysokým rozlíšením

Technológia CinemaPerfect HD na prehrávanie videa s ultra vysokým rozlíšením

Nová technológia CinemaPerfect HD od spoločnosti Philips prináša rozlíšenie Quad Full HD pre doposiaľ najlepšie prehrávanie videa. Inteligentná technológia spracovania obrazu zvyšuje ostrosť a potláča šum, ktorý vzniká pri komprimácii videa do formátu MPEG. Spolu so zdokonaleným zvýšením rozlíšenia táto technológia vytvára ostrý a hlboký obraz.

Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth

Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth

Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je stabilná aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, takže cez reproduktor s funkciou Bluetooth môžete prehrávať svoju obľúbenú hudbu z akéhokoľvek smartfónu, tabletu alebo aj prenosného počítača, vrátane zariadení iPod alebo iPhone.

Technické špecifikácie

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