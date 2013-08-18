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Tento produkt už nie je dostupný

Domáce kino 5.1

HTS3541/12

3

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Výkonný priestorový zvuk z kompaktných reproduktorov

Preneste energiu kina priamo do svojej domácnosti! Otvorené budiče reproduktorov s výkonným priestorovým zvukom a prehrávanie diskov Blu-ray s úchvatným rozlíšením Full HD 1080p rozpumpujú krv v žilách vašej domácej zábavy.

Zobraziť všetky výhody

z kompaktných reproduktorov

Výkonný priestorový zvuk z kompaktných reproduktorov

  • Blu-ray

Výkon 300 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

Výkon 300 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

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Dolby TrueHD a DTS-HD pre priestorový zvuk s vysokou vernosťou

Dolby TrueHD a DTS-HD pre priestorový zvuk s vysokou vernosťou

Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio Essential prinášajú ten najdetailnejší zvuk z diskov Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je doslova nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže budete počuť presne to, čo chceli jeho tvorcovia. Funkcie Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio Essential sú dokonalým vyvrcholením Vášho zážitku zo zábavy vo vysokom rozlíšení.

Viditeľné budiče reproduktorov vytvárajú výkonný priestorový zvuk

Viditeľné budiče reproduktorov vytvárajú výkonný priestorový zvuk

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

5
4
2
1

18/08/2013

Česká republika

Česká republika

Dobrý zvuk, složité nastavení

dorý zvuk, čisté rádio, nesmyslné míchání kanálů z CD, nemožnost nastavení bez TV, výpadek nastavení zvuku při vypnutí přístroje

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HTS3541 Domácí kino 5.1

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HTS3541 Domácí kino 5.1

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  1. Ak chcete zariadenie inovovať, aby ste získali prístup na YouTube a Picasa, prejdite na stránku www.philips.com/support

  2. Len modely kompatibilné s pripojením Wi-Fi. Podrobnosti nájdete v špecifikáciách daného výrobku.