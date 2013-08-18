Tento produkt už nie je dostupný
Výkonný priestorový zvuk z kompaktných reproduktorov
Preneste energiu kina priamo do svojej domácnosti! Otvorené budiče reproduktorov s výkonným priestorovým zvukom a prehrávanie diskov Blu-ray s úchvatným rozlíšením Full HD 1080p rozpumpujú krv v žilách vašej domácej zábavy.
Blu-ray
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Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio Essential prinášajú ten najdetailnejší zvuk z diskov Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je doslova nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže budete počuť presne to, čo chceli jeho tvorcovia. Funkcie Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio Essential sú dokonalým vyvrcholením Vášho zážitku zo zábavy vo vysokom rozlíšení.
3.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
mlada
18/08/2013
Česká republika
Dobrý zvuk, složité nastavení
dorý zvuk, čisté rádio, nesmyslné míchání kanálů z CD, nemožnost nastavení bez TV, výpadek nastavení zvuku při vypnutí přístroje
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HTS3541 Domácí kino 5.1
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HTS3541 Domácí kino 5.1
Ak chcete zariadenie inovovať, aby ste získali prístup na YouTube a Picasa, prejdite na stránku www.philips.com/support
Len modely kompatibilné s pripojením Wi-Fi. Podrobnosti nájdete v špecifikáciách daného výrobku.