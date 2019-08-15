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  • Dvojité čistenie
  • Dvojité čistenie
  • Dvojité čistenie
  • Dvojité čistenie
  • Dvojité čistenie
  • Dvojité čistenie
  • Dvojité čistenie
  • Dvojité čistenie
  • Dvojité čistenie
  • Dvojité čistenie

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Sonicare SensiflexNabíjateľná zubná kefka

HX1610/02

4.8
| (4) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Dvojité čistenie
Elektrická zubná kefka Philips Sensiflex 1610, pri ktorej sa dokázalo, že vyčistí vaše zuby lepšie ako ručná zubná kefka, poskytuje dvojité čistenie, ktoré odstraňuje povlak na povrchu aj v ťažko dostupných medzizubných priestoroch.
Zobraziť všetky výhody

Dokonalá elektrická zubná kefka

Dvojité čistenie

  • 1 režim

Prirodzene belšie zuby

Prirodzene belšie zuby

Čistí viditeľný povrch zubov

Čistí viditeľný povrch zubov

Čistí viditeľný povrch zubov zatiaľ, čo aktívna špička sa zameriava na ťažko dostupný povlak medzi zubami.

Prispôsobuje sa na dosiahnutie optimálneho tlaku čistenia

Prispôsobuje sa na dosiahnutie optimálneho tlaku čistenia

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.8

z 5

4

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

15/08/2019

Česká republika

Česká republika

Vydařený produkt

V porovnaní s přímou konkurenční musím říct, že jsem 100% spokojen. Jediné co mi nesedí je design.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush

18/02/2021

България

България

Overený kupujúci

Видима разлика след първата употреба

Подариха ми я за коледа и след като я използвах бях доста очарован. Видими положителни резултати още след първата и употреба. По-бели зъби, по-чисти!

Výhody

почистване с ултразвук

Nevýhody

за сега не намирам

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush

26/06/2019

Україна

Україна

Ця зубна щітка зручна у використані

Зубна електрощітка є зручною для використання на кожен день. Зі своєю функцією справляється.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Sensiflex HX1610/02 Зубна щітка з акумуляторним живленням

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Sensiflex HX1610/02 Зубна щітка з акумуляторним живленням

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