Tento produkt už nie je dostupný
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Čistí viditeľný povrch zubov zatiaľ, čo aktívna špička sa zameriava na ťažko dostupný povlak medzi zubami.
4.8
z 5
4
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
vitoorioo
15/08/2019
Česká republika
Vydařený produkt
V porovnaní s přímou konkurenční musím říct, že jsem 100% spokojen. Jediné co mi nesedí je design.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush
Radiy
18/02/2021
България
Overený kupujúci
Видима разлика след първата употреба
Подариха ми я за коледа и след като я използвах бях доста очарован. Видими положителни резултати още след първата и употреба. По-бели зъби, по-чисти!
Výhody
почистване с ултразвук
Nevýhody
за сега не намирам
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush
Olyakov
26/06/2019
Україна
Ця зубна щітка зручна у використані
Зубна електрощітка є зручною для використання на кожен день. Зі своєю функцією справляється.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Sensiflex HX1610/02 Зубна щітка з акумуляторним живленням
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Sensiflex HX1610/02 Зубна щітка з акумуляторним живленням