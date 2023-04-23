HX3792/12
Inteligentné čistenie pre prispôsobený a jemný zážitok
Pozrite si každodenný výkon čistenia vďaka zabudovanej inteligentnej obrazovke. Šetrné k ďasnám s novým režimom Gum Pro a tlakovým snímačom pre zdravie ústnej dutiny. Čistite s kefkovým nadstavcom G3 Premium Gum Care pre výnimočný zážitok z čistenia.Zobraziť všetky výhody
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
Vaša zubná kefka Philips Sonicare Advanced Clean je vybavená pokročilým senzorom, ktorý meria tlak počas čistenia. Ak vyvíjate príliš veľký tlak, zubná kefka okamžite poskytne spätnú väzbu, ktorá signalizuje, že je potrebné tlak upraviť. Táto spätná väzba sa zobrazuje vo forme oranžového krúžku na spodnej strane rukoväte.
Vstavaná inteligentná obrazovka poskytuje okamžitú spätnú väzbu o tlaku pri čistení, trvaní, výdrži batérie a dokonca aj upozornenie na výmenu kefkového nadstavca. Jedným kliknutím získate kľúčové informácie pre lepšie návyky čistenia zubov bez inštalácie aplikácie.
Náš jedinečný sonický pohyb je starostlivo kalibrovaný tak, aby vytváral jemné mikrobublinky, ktoré prenikajú hlboko medzi zuby. 31 000 ťahov kefky za minútu** jemne čistí vaše zuby, ničí zubný povlak a odstraňuje ho pre výnimočné každodenné čistenie.
2-minútový časovač SmarTimer a 30-sekundový časovač QuadPacer vás navedú na čistenie všetkých častí ústnej dutiny v odporúčanom trvaní, aby sa zabezpečilo ich úplné vyčistenie.
Kefkový nadstavec G3 Premium Gum Care má vlákna vsadené do mäkkého gélového lôžka. Jemne absorbuje nadmerný tlak na vaše ďasná a zuby pre najlepší pocit z čistenia. Vrchná časť štetín je zaoblená a oblúkový dizajn zvyšuje kontaktnú plochu štetín, chráni ďasná a efektívne ich čistí.
Séria Philips Sonicare Advanced Clean 6800 má 5 režimov pre všetky vaše potreby čistenia zubov. Režim Clean poskytuje výnimočné každodenné čistenie. Režim Gum Pro s trojitou frekvenčnou konverziou poskytuje čistotu a starostlivosť v jednej voľbe. Režim Deep zabezpečuje osviežujúce a dôkladné čistenie. Režim Sensitive sa jemne stará o citlivé ďasná a čisté zuby. Režim White efektívne odstraňuje škvrny.
Náš program Easy-Start vám dáva možnosť postupného, jemného zvyšovania intenzity čistenia počas prvých 14 použití vašej novej zubnej kefky.
Príkon
Technické špecifikácie
Dizajn a povrchová úprava
Servis
Jednoduché použitie
Pribalené príslušenstvo
Výsledky čistenia
Režimy
Technológia inteligentných senzorov
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Naša lokalita sa najlepšie zobrazuje v najnovšej verzii prehľadávača Microsoft Edge, Google Chrome alebo Firefox.