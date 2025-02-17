Horúce letné zľavy až 25 % Zobraziť
dni
hodiny
minúty
sekundy
Horúce letné zľavy až 25 % Zobraziť

Prehľadávať výrazy

Riešenie problémov a podpora

Philips Sonicare Sensitive
2+1 balenie kefkových nadstavcov

HX6053/88
Zobraziť informácie o výrobku
HX6053/88 Philips Sonicare Sensitive 2+1 balenie kefkových nadstavcov
Na tejto strane
Prihláste sa alebo si vytvorte účet

Zaregistrujte svoj výrobok

Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.
Zaregistrovať sa teraz

Príručky a dokumentácia

Späť k iným otázkam
Späť k iným otázkam

Záruka a servis

Skontrolujte podmienky záruky a spustite výmenu alebo opravu výrobku

Vyhľadajte najbližšie servisné stredisko

Prineste svoj výrobok do servisného strediska na opravu alebo výmenu

Odporúčané produkty

Hľadáte niečo iné?

Prihláste sa na odber noviniek

* Toto pole je povinné

10% zľava

Exkluzívne predajné akcie a kupóny

Tipy a triky

*
Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.
Čo to znamená?

Výhody 
MyPhilips

Rozšírená záruka na vybrané produkty

Ľahký prístup k produktovej podpore

Prednostné informácie o novinkách

Registrujte sa teraz

Kliknutím na odkaz opustíte oficiálnu webovú stránku Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Akékoľvek odkazy na webové stránky tretích strán, ktoré sa môžu objaviť na tejto stránke, sú poskytované len pre vaše pohodlie a v žiadnom prípade nepredstavujú žiadnu príslušnosť alebo podporu informácií poskytovaných na týchto prepojených webových stránkach. Spoločnosť Philips neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky akéhokoľvek druhu v súvislosti s akýmikoľvek webovými stránkami tretích strán alebo informáciami na nich obsiahnutými.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naša lokalita sa najlepšie zobrazuje v najnovšej verzii prehľadávača Microsoft Edge, Google Chrome alebo Firefox.