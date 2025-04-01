HX7106/01
Pokročilá starostlivosť pre belšie zuby
Zreteľné výsledky na dosah ruky s belšími zubami, odstraňuje 10-krát viac povlaku*. Obsahuje technológiu Sonicare novej generácie na výkonné a súčasne jemné čistenie aj na ťažko dostupných miestach.Zobraziť všetky výhody
Belšie zuby sú na dosah vďaka stredovej časti na odstraňovanie neželaného zafarbenia zubov na bieliacej kefke W. Diamantové štetiny sú navrhnuté tak, aby zvýšili kontakt s povrchom a účinnejšie odstraňovali škvrny. Husto usporiadané štetiny odstraňujú 7-krát viac zubného povlaku ako manuálna zubná kefka a zároveň osviežia a vyčistia celú ústnu dutinu.
Táto elektrická zubná kefka využíva našu technológiu Sonicare novej generácie, ktorá zaručuje najspoľahlivejšie a najkonzistentnejšie čistenie s cieľom zaistiť vynikajúce výsledky pri každom použití. Motor automaticky prispôsobuje výkon, takže nedochádza k poklesu výkonu pri čistení ťažšie dostupných miest. Užite si jemné, ale účinné čistenie zubov a ďasien vďaka 62 000 pohybom štetín za minútu. Technológia Sonicare Fluid Action podporuje čistenie štetín tým, že vháňa tekutinu hlboko medzi zuby a pozdĺž ďasien.
Je ľahké čistiť si zuby príliš silno, preto má táto zubná kefka Philips Sonicare inteligentný optický snímač, ktorý deteguje nadmerný tlak. Snímač vás prostredníctvom hmatových vibrácií upozorní, ak to preháňate. Zvoľnite a vaše ďasná zostanú chránené!
Vylepšite svoje čistenie pomocou 2 nastavení čistenia. Či už chcete trochu viac sily alebo jemné čistenie, vyberte si jedno z dvoch nastavení intenzity.
Vďaka časovačom čistenia Sonicare budete mať perfektne načasované čistenie zubov. Každých 20 sekúnd vás BrushPacer upozorní, aby ste prešli na ďalšiu oblasť. Po 2 minútach SmartTimer oznámi, že čistenie je ukončené.
Vedeli ste, že kefkové nadstavce sú po troch mesiacoch menej účinné? Zubní odborníci odporúčajú pravidelne meniť kefkový nadstavec, preto sú zubné kefky Philips Sonicare vybavené pripomienkou výmeny kefkového nadstavca. Tá sleduje, ako často a ako intenzívne si čistíte zuby, a potom vám pripomenie, aby ste vymenili kefkový nadstavec, keď nastane čas na nový.
Vychutnajte si až 21 dní pravidelného čistenia na jedno nabitie a prineste tak novú úroveň pohodlia do vašej rutiny čistenia zubov.
