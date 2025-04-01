Horúce letné zľavy až 25 % Zobraziť
  • Pokročilá starostlivosť pre belšie zuby Pokročilá starostlivosť pre belšie zuby Pokročilá starostlivosť pre belšie zuby

    Philips Sonicare Sonicare Sonická kefka novej generácie

    HX7106/01

    Pokročilá starostlivosť pre belšie zuby

    Zreteľné výsledky na dosah ruky s belšími zubami, odstraňuje 10-krát viac povlaku*. Obsahuje technológiu Sonicare novej generácie na výkonné a súčasne jemné čistenie aj na ťažko dostupných miestach.

    Veríme v kvalitu Philips Sonicare produktov

    +1 rok

    Predĺžená záruka

    90 dní

    Záruky vrátenia peňazí

    20%

    Zľava na náhradné hlavice

    Na všetky produkty z kategórie starostlivosti o zuby a ďasná zakúpené na philips-eshop.sk, prípadne u iného partnera podľa pravidiel promoakcie.

    Vieme, že sonické kefky môžu byť niečo nové. Preto vám dávame možnosť si vyskúšať kefku po dobu 90 dní a po celú dobu máte aktívnu záruku vrátenia peňazí. Nie je v tom žiadny háčik, informácie nájdete v detailoch promoakcie.

    Vlastníte sonickú kefku Philips Sonicare? A vedeli ste, že hlavica sa má meniť každé 3 mesiace? Získajte zľavový kód pre prvý nákup náhradných hlavíc.

    Pokročilá starostlivosť pre belšie zuby

    Jemne odstraňuje 7-­krát viac povlaku*

    • Odstraňuje 7-krát viac povlaku*
    • Vynikajúce odstránenie škvŕn a belšie zuby
    • Technológia Sonicare novej generácie
    • Senzor tlaku
    • 1 režimy čistenia, 2 stupne intenzity
    Vynikajúce odstránenie zubného povlaku a belšie zuby

    Vynikajúce odstránenie zubného povlaku a belšie zuby

    Belšie zuby sú na dosah vďaka stredovej časti na odstraňovanie neželaného zafarbenia zubov na bieliacej kefke W. Diamantové štetiny sú navrhnuté tak, aby zvýšili kontakt s povrchom a účinnejšie odstraňovali škvrny. Husto usporiadané štetiny odstraňujú 7-krát viac zubného povlaku ako manuálna zubná kefka a zároveň osviežia a vyčistia celú ústnu dutinu.

    Technológia Sonicare novej generácie

    Technológia Sonicare novej generácie

    Táto elektrická zubná kefka využíva našu technológiu Sonicare novej generácie, ktorá zaručuje najspoľahlivejšie a najkonzistentnejšie čistenie s cieľom zaistiť vynikajúce výsledky pri každom použití. Motor automaticky prispôsobuje výkon, takže nedochádza k poklesu výkonu pri čistení ťažšie dostupných miest. Užite si jemné, ale účinné čistenie zubov a ďasien vďaka 62 000 pohybom štetín za minútu. Technológia Sonicare Fluid Action podporuje čistenie štetín tým, že vháňa tekutinu hlboko medzi zuby a pozdĺž ďasien.

    Mimoriadna podpora na ochranu ďasien

    Mimoriadna podpora na ochranu ďasien

    Je ľahké čistiť si zuby príliš silno, preto má táto zubná kefka Philips Sonicare inteligentný optický snímač, ktorý deteguje nadmerný tlak. Snímač vás prostredníctvom hmatových vibrácií upozorní, ak to preháňate. Zvoľnite a vaše ďasná zostanú chránené!

    Vyberte si ideálny zážitok z čistenia

    Vyberte si ideálny zážitok z čistenia

    Vylepšite svoje čistenie pomocou 2 nastavení čistenia. Či už chcete trochu viac sily alebo jemné čistenie, vyberte si jedno z dvoch nastavení intenzity.

    Usmerňované čistenie zubov

    Usmerňované čistenie zubov

    Vďaka časovačom čistenia Sonicare budete mať perfektne načasované čistenie zubov. Každých 20 sekúnd vás BrushPacer upozorní, aby ste prešli na ďalšiu oblasť. Po 2 minútach SmartTimer oznámi, že čistenie je ukončené.

    Pokračujte v čo najlepšom čistení vďaka pripomienke výmeny kefkového nadstavca

    Pokračujte v čo najlepšom čistení vďaka pripomienke výmeny kefkového nadstavca

    Vedeli ste, že kefkové nadstavce sú po troch mesiacoch menej účinné? Zubní odborníci odporúčajú pravidelne meniť kefkový nadstavec, preto sú zubné kefky Philips Sonicare vybavené pripomienkou výmeny kefkového nadstavca. Tá sleduje, ako často a ako intenzívne si čistíte zuby, a potom vám pripomenie, aby ste vymenili kefkový nadstavec, keď nastane čas na nový.

    21 dní pravidelného čistenia zubov

    21 dní pravidelného čistenia zubov

    Vychutnajte si až 21 dní pravidelného čistenia na jedno nabitie a prineste tak novú úroveň pohodlia do vašej rutiny čistenia zubov.

    Technické špecifikácie

    • Intenzity

      Vysoká
      Na zlepšenie čistenia
      Nízka
      Na citlivé zuby a ďasná

    • Príkon

      Napätie
      100 – 240 V

    • Technické špecifikácie

      Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné vybitie)
      21 dní
      Batéria
      Nabíjateľná
      Typ batérie
      Lítium-iónová
      Spotreba energie
      Pohotovostný režim bez displeja <0,5 W

    • Dizajn a povrchová úprava

      Farba
      Svetlomodrá

    • Servis

      Záruka
      2-ročná obmedzená záruka

    • Jednoduché použitie

      Telo
      Štíhly ergonomický tvar
      Ukazovateľ stavu batérie
      Podsvietená ikona ukazuje stav batérie
      Kompatibilita rúčky
      Kefkové nástavce s jednoduchým nadsadením
      Časovač
      BrushPacer a SmartTimer

    • Pribalené príslušenstvo

      Telo
      1 nabíjateľná zubná kefka 5300
      Kefkový nadstavec
      1 kefkový nadstavec W2 Optimal White
      Nabíjacia jednotka
      1

    • Výsledky čistenia

      Odstraňovanie povlaku
      Až 7-krát vyššia účinnosť*
      Frekvencia
      *62 000 pohybov kefky/min

    • Režimy

      Clean
      Pre výnimočnú každodennú čistotu

    • Technológia inteligentných senzorov

      Spätná väzba na použitý tlak
      Vibrácie a pulzujúci zvuk
      Pripomenutie výmeny
      Upozornenie na výmenu kefky vás informuje o tom, kedy je potrebné vymeniť kefkový nadstavec

    Získajte podporu pre tento produkt

    Nájdite tipy k produktom, časté otázky, používateľské príručky a informácie o bezpečnosti a zhode.
    • V porovnaní s manuálnou zubnou kefkou.

