    Philips Sonicare I InterCare 4-balenie kefkových nadstavcov

    HX9004/87

    Celkové hodnotenie / 5
    Kefkový nadstavec na každodenné čistenie

    Zamerajte sa na skrytý povlak zachytený medzi zubami pomocou tohto vymeniteľného kefkového nadstavca Intercare od spoločnosti Philips Sonicare. Pre skvelé čistenie každý deň.

    Philips Sonicare I InterCare 4-balenie kefkových nadstavcov

    Garantované výsledky čistenia* a dlhodobú životnosť zubných kefiek Philips Sonicare dosiahnete jedine s originálnymi hlavicami Philips Sonicare.

     

    *podložené klinickými štúdiami

    Kefkový nadstavec na každodenné čistenie

    Dosiahne hlboko medzi zuby

    • Dosiahne hlboko medzi zuby
    • Stredne mäkká
    • 70 % plastov na biologickej báze*
    Hĺbkové čistenie v medzizubných priestoroch a ťažko dostupných oblastiach

    Hĺbkové čistenie v medzizubných priestoroch a ťažko dostupných oblastiach

    Náš kefkový nadstavec Intercare využíva výnimočne dlhé vlákna, ktoré pomáhajú odstrániť až 3-krát viac povlaku** z medzizubných priestorov a ťažko dostupných miest.

    Sonicare Fluid Action

    Sonicare Fluid Action

    Zubné kefky Philips Sonicare jemne, ale účinne čistia zuby a ďasná a ošetrujú ich až 62 000 pohybmi vlákien. Technológia Sonicare Fluid Action podporuje čistenie vláknami tým, že vháňa tekutinu hlboko medzi zuby a pozdĺž línie ďasien.

    Preukázateľne poskytuje účinnú starostlivosť o ústnu dutinu

    Preukázateľne poskytuje účinnú starostlivosť o ústnu dutinu

    Všetky kefkové nadstavce Philips Sonicare sú starostlivo navrhnuté a klinicky testované. Takže si môžete byť istí, že spĺňajú najvyšší štandard kvality, bezpečnosti a výkonu.

    Pokračujte v čistení zubov s pripomenutiami BrushSync

    Pokračujte v čistení zubov s pripomenutiami BrushSync

    Vedeli ste, že kefkové nadstavce sú po troch mesiacoch menej účinné? Zubní odborníci odporúčajú pravidelne meniť kefkový nadstavec, preto sú zubné kefky Philips Sonicare vybavené technológiu BrushSync. Tá sleduje, ako často a ako intenzívne si čistíte zuby, a potom vám pripomenie, aby ste vymenili kefkový nadstavec, keď nastane čas na nový.

    Vhodné pre všetky nacvakávacie telá Philips Sonicare

    Vhodné pre všetky nacvakávacie telá Philips Sonicare

    Tento kefkový nadstavec je kompatibilný so všetkými elektrickými zubnými kefkami Philips Sonicare.*** Jednoduché nasadenie umožňuje ľahkú výmenu a čistenie.

    Vyrobené zo 70 % plastov na biologickej báze

    Vyrobené zo 70 % plastov na biologickej báze

    V našich výrobkoch sa snažíme znižovať používanie plastov na báze fosílnych palív. Z tohto dôvodu je 70 % plastu v tomto kefkovom nadstavci na biologickej báze.*

    Recyklovateľné papierové obaly

    Recyklovateľné papierové obaly

    Všetky naše kefkové nástavce sa dodávajú v papierových obaloch, ktoré sa dajú recyklovať tam, kde sú na to k dispozícii príslušné zariadenia.

    Technické špecifikácie

    • Dizajn a povrchová úprava

      Farba
      Biela
      Mäkkosť vlákien
      Stredne mäkká
      Vlákna s pripomenutím
      Modré vlákna, ktoré vyblednú
      Veľkosť
      Štandardné
      Inteligentné rozpoznanie kefkového nástavca
      Áno

    • Kompatibilita

      Systém kefkového nadstavca
      Nasadzovací systém
      Nevhodný pre
      Philips One
      Kompatibilné zubné kefky
      Philips Sonicare

    • Pribalené príslušenstvo

      Kefkové nadstavce
      4 kefkový nadstavec I InterCare

    • Kvalita a výkon

      Náhradné
      Každé 3 mesiace
      Testované
      na optimálne použitie
      Výhoda
      Odstraňovanie povlaku

    • priradené k plastovej časti kefkového nadstavca na základe hmotnostnej bilancie
    • *V porovnaní s manuálnou zubnou kefkou.
    • ** S výnimkou modelov Philips One.

