HX9006/87
Kefkový nadstavec na každodenné čistenie
Zamerajte sa na skrytý povlak zachytený medzi zubami pomocou tohto vymeniteľného kefkového nadstavca Intercare od spoločnosti Philips Sonicare. Pre skvelé čistenie každý deň.Zobraziť všetky výhody
Garantované výsledky čistenia* a dlhodobú životnosť zubných kefiek Philips Sonicare dosiahnete jedine s originálnymi hlavicami Philips Sonicare. *podložené klinickými štúdiami
Náš kefkový nadstavec Intercare využíva výnimočne dlhé vlákna, ktoré pomáhajú odstrániť až 3-krát viac povlaku** z medzizubných priestorov a ťažko dostupných miest.
Zubné kefky Philips Sonicare jemne, ale účinne čistia zuby a ďasná a ošetrujú ich až 62 000 pohybmi vlákien. Technológia Sonicare Fluid Action podporuje čistenie vláknami tým, že vháňa tekutinu hlboko medzi zuby a pozdĺž línie ďasien.
Všetky kefkové nadstavce Philips Sonicare sú starostlivo navrhnuté a klinicky testované. Takže si môžete byť istí, že spĺňajú najvyšší štandard kvality, bezpečnosti a výkonu.
Vedeli ste, že kefkové nadstavce sú po troch mesiacoch menej účinné? Zubní odborníci odporúčajú pravidelne meniť kefkový nadstavec, preto sú zubné kefky Philips Sonicare vybavené technológiu BrushSync. Tá sleduje, ako často a ako intenzívne si čistíte zuby, a potom vám pripomenie, aby ste vymenili kefkový nadstavec, keď nastane čas na nový.
Tento kefkový nadstavec je kompatibilný so všetkými elektrickými zubnými kefkami Philips Sonicare.*** Jednoduché nasadenie umožňuje ľahkú výmenu a čistenie.
V našich výrobkoch sa snažíme znižovať používanie plastov na báze fosílnych palív. Z tohto dôvodu je 70 % plastu v tomto kefkovom nadstavci na biologickej báze.*
Všetky naše kefkové nástavce sa dodávajú v papierových obaloch, ktoré sa dajú recyklovať tam, kde sú na to k dispozícii príslušné zariadenia.
